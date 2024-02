Yapı Kredi'den 2023 rakamlarına ilişkin açıklama

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında toplam nakdi kredi hacmi 2022 yıl sonuna göre yüzde 52 artarak 890 milyar liraya yükselen Yapı Kredi'nin, aktif büyüklüğü yüzde 57'lik yükselişle 1,9 trilyon liraya çıktı. Toplam müşteri mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artışla 1,1 trilyon liraya ulaşan bankanın, öz kaynak karlılığı da yüzde 45 olarak gerçekleşti.

68 milyar TL konsolide net kar elde eden Yapı Kredi'nin, yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16,9 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı 2023'ün, ülke olarak deprem felaketi ile sarsılmalar ve küresel belirsizlikler nedeniyle zorlu geçmesine rağmen bankalarının ülke ekonomisine 1,3 trilyon liralık kaynak sağlamayı başardığını belirtti.

Geçen yılın ilk yarısında gerçekleştirdikleri 580 milyon dolarlık ilk sosyal sendikasyon kredisini, deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerin dış ticaret finansmanına yönlendirdiklerini aktaran Erün, aynı dönemde 500 milyon dolarlık ilk sürdürülebilir eurobond ihraçlarını yaptıklarını ve buna, ihraç tutarının iki katından fazla talep gelmesi nedeniyle 300 milyon dolar tutarında ek ihraç eklediklerini kaydetti.

Yılın ikinci yarısında ise dış ticaretin finansmanında kullanmak üzere, 755 milyon dolarlık sendikasyon kredisine imza attıklarına değinen Gökhan Erün, bu işleme, kadınların yönettiği veya sahip olduğu işletmelere sağlanan kredi hacminin artırılması ve kredi portföylerinde karbonsuzlaşmaya yönelik sürdürülebilirlik hedefleri eklediklerini aktardı.

- "Yarınlara Kartopu" projesini hayata geçirdik"

Finansın yanı sıra kültür, sanat ve eğitim alanında da ülkeye ve topluma katma değer yaratmayı hedeflediklerini hatırlatan Erün, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız ilhamla Yarınlara Kartopu projesini hayata geçirdik. Ülkemizin geleceği için özellikle eğitimin son derece kritik olduğunu biliyoruz. Çocuklarımıza sunacağımız nitelikli eğitim ve gelişim programlarının, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha iyi ve rekabetçi nesiller için en değerli yatırım olacağına yürekten inanıyoruz. Yarınlara Kartopu projemizle okul öncesi dönemdeki çocuklarımıza ve ailelerine doğru araç ve eğitim desteği vererek, geleceğimize yatırım yapıyoruz. Projemize ilk olarak deprem bölgesinde başladık ve bölgedeki çocuklarımızla buluştuk. Bu yıl 80. yaşımızı kutlarken, projemizi tüm ülkeye yayarak kartopu etkisini büyüteceğiz."

Sorumlu bankacılık anlayışıyla ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğin sağlanması adına hareket ettiklerini kaydeden Erün, "2023 yılında Biyoçeşitlilik için Finans Derneği'ne Türkiye'den imza atan tek finans kuruluşu olmanın gurunu yaşadık. Bu imza ile biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerimizi hesaplamayı, hedefler belirlemeyi ve şeffaf bir şekilde raporlamayı taahhüt ettik. Yine 2023 yılında Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne (NZBA) katılarak, 2050’ye kadar borç verme ve yatırım portföylerimizi net sıfır emisyonla uyumlu hale getirme taahhüdünde bulunduk." açıklamasında bulundu.

Yapı Kredi Sürdürülebilir Tercih Programı "Step"e üye müşterileri sayısının 500 bini aştığını kaydeden Erün, sürdürülebilir tercihler yaparak step puan kazanan müşterilerin, bu puanları Sivil Toplum Kuruluşlarına bağışlayarak toplumsal fayda sağladığını bildirdi.

- "800'ün üzerinde işlem kolaylıkla gerçekleştirebiliyor"

Yapı Kredi olarak ekonominin belkemiği firmaları destekleyerek, değer yaratmak için çalıştıklarını aktaran Gökhan Erün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geniş ürün yelpazemiz ve hizmet kanallarımızla firmalara sağladığımız finansal desteği artırarak hem onlara hem de faaliyet gösterdikleri sektörlere katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Müşterilerimiz Yapı Kredi Mobil ve Kurumsal İnternet Şubesi aracılığıyla 800'ün üzerinde işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyor ve dijital bankacılık çözümlerimiz, tüzel müşterilerimiz tarafından yüksek ilgi görüyor. Türkiye'de bir ilk olarak 2023 yılında hayata geçirdiğimiz yenilikle, artık tüzel firmalar, şubeyi ziyaret etmeden Yapı Kredi Mobil üzerinden kolayca müşterimiz olabiliyor ve anında hesaplarını açabiliyor. Müşterilerimize tüm kanallarımızdan sunduğumuz kaliteli deneyimi artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

Yapı Kredi Mobil'in, bankacılık dışı da pek çok ihtiyacın karşılanabileceği "süper uygulamaya" çevirdiklerini belirten Erün, "Dijital bankacılıkta öncü ve etkin çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, her 10 müşterimizden 9'u, dijital kanallarımızı aktif bir şekilde kullanıyor ve her gün en az bir kez uygulamaya giriş yapıyor. Hayatın her alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilmek adına, Yapı Kredi Mobil'i süper uygulamaya dönüştürdük." ifadelerini kullandı.