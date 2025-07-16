İki genç mühendis geliştirdi, ihracata başladılar

Yılmaz ve Erat, türbinlere monte edilen, mikrofon ve sensörler yardımıyla çalışırken kanatlardan çıkan sesleri analiz eden, yapay zeka ile de arızaları belirleyen bir cihaz tasarladı.

Genç mühendisler, bu cihaza "Windrover" adını verdi.

Türbine monte edildikten sonra kanatların düzenli çalışıp çalışmadığını çıkan sese göre kontrol eden cihaz, olası arızayı mobil uygulama üzerinden firma merkezine bildiriyor. Böylece ilgili firma, daha büyük sorunlar oluşmadan arızaya müdahale imkanı buluyor.

İkili, cihazlarını Türkiye başta olmak üzere Fransa, İngiltere, İspanya, İskoçya ve Almanya'da enerji üreten 500'ün üzerinde rüzgar türbinine entegre etti.