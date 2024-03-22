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"Yeşil alanlara yakın büyüyen çocuklar daha sağlıklı"

Yapılan bir araştırmaya göre evlerinin etrafında yeşil alan bulunan çocukların kemikleri, çok daha sağlıklı ve güçlü gelişiyor.

22 Mart 2024 | 15:02
"Yeşil alanlara yakın büyüyen çocuklar daha sağlıklı"

Belçika’nın Flanders Bölgesi’nde 320 çocukla yapılan yeni bir araştırma; dünyada büyük yankı uyandırdı. Araştırmaya göre, evlerinin 300 metre ila 3 km etrafında yeşil alan, büyük bir park-bahçe bulunan çocukların kemikleri, yaşıtlarına göre daha sağlıklı ve daha güçlü çıktı. Çocukluk döneminde yeşil alana erişim, ayrıca daha düşük vücut kitle indeksi fazla kilo veya obezite riskinin azalması, daha düşük kan basıncı ile de ilişkilendirildi.

Söz konusu araştırmaya göre vücudumuzdaki kemik gücü; çocukluk döneminde şekilleniyor.

Ayrıca evlerinin yakınında daha fazla yeşil alana sahip çocuklar, ilerleyen yaşlarda potansiyel olarak yaşam boyu daha sağlıklı bir hayat sürüyor. 

YETİŞKİNLİK VE YAŞLILIKLARI DAHA RAHAT

Bu alandaki ilk araştırma olarak literatüre geçen söz konusu araştırma, Belçika’daki Hasselt Üniversitesi’nden Dr. Hanne Sleurs liderliğindeki bir ekip tarafından hayata geçirildi. Yaşları 4 ila 6 yaş arasında değişen 327 çocuğun dahil edildiği araştırma, park ve bahçelere yakın çocukluk geçiren bireylerin yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde; kemik kırıklıkları ve osteoporoz riskinin de en aza indiğini ortaya koydu.

ZEKAYI DA ETKİLİYOR

Çalışmalar ayrıca aşırı kilolu olma riskinin azalması, kan basıncının düşmesi, IQ'nun daha yüksek olması ve zihinsel ve duygusal sağlığın daha iyi olması dahil olmak üzere çocuk gelişimi açısından çok sayıda fayda keşfetti. Park, bahçe ve yeşil alana komşu oturum alanlarının yetişkinlerde de fiziksel ve zihinsel sağlığını destekliyor. Örneğin, orman yürüyüşlerinin Birleşik Krallık'ta ruh sağlığı maliyetlerinde yılda 185 milyon sterlin tasarruf sağladığı tahmin ediliyor.

Söz konusu araştırma sonuçlarını yorumlayan Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, “Belçika’daki Hasselt Üniversitesi’nin araştırması, yıllardır üzerinde durduğumuz ‘geniş yeşil alan, park ve bahçe’ konusunun önemini bilimsel olarak da ortaya koymuş oldu" diyor.  

 

 

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