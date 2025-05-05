TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 3.00 olarak gerçekleşti. Bu oranla birlikte, emekli maaşlarının hesaplanmasında dikkate alınan ilk dört aylık (Ocak, Şubat, Mart, Nisan) enflasyon toplamda yüzde 13.36'ya ulaştı. Bu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklilerinin şu anki durumda almayı garantiledikleri zam oranı anlamına geliyor. Önümüzdeki Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, bu oranın netleşmesi bekleniyor.

Memur ve Memur Emeklileri İçin Farklı Hesaplama

Memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları için ise farklı bir zam sistemi uygulanıyor. 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 6 ve ikinci altı ayı için yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı belirlenmiş durumda. Ancak, enflasyon bu oranların üzerinde gerçekleşirse, memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da maaşlarına ek olarak alacaklar.

Mevcut dört aylık enflasyon verisine göre, memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı yüzde 12.29 olarak hesaplandı. Ancak, bu oranın kesinleşmesi için Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

Önemli Not: Enflasyon oranlarının önümüzdeki aylarda eksi çıkması durumunda, birikimli zam oranında düşüş yaşanabileceği unutulmamalıdır. Maaşlara yansıyacak nihai zam oranı, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacaktır.