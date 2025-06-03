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Son dakika: Mayıs enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41 olarak açıklandı.

03 Haziran 2025 | 10:05
Son Güncellenme: 03 Haziran 2025 | 10:17
Son dakika: Mayıs enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

Buna göre, enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41 olarak gerçekleşti.

  • En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87 artış, ulaştırmada yüzde 24,59 artış ve konutta yüzde 67,43 artış olarak gerçekleşti. 
  • İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,25, ulaştırmada yüzde 4,07 ve konutta yüzde 9,34 oldu.
  • En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış, ulaştırmada yüzde 2,66 artış ve konutta yüzde 2,99 artış olarak gerçekleşti. 
  • İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,18, ulaştırmada yüzde 0,40 ve konutta yüzde 0,48 oldu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin, mayıs ayı enflasyon tahmini aylık 2,10, yıllık yüzde 36,17 olmuştu.

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ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
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