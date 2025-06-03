Son dakika: Mayıs enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

Buna göre, enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41 olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87 artış, ulaştırmada yüzde 24,59 artış ve konutta yüzde 67,43 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,25, ulaştırmada yüzde 4,07 ve konutta yüzde 9,34 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış, ulaştırmada yüzde 2,66 artış ve konutta yüzde 2,99 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,18, ulaştırmada yüzde 0,40 ve konutta yüzde 0,48 oldu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin, mayıs ayı enflasyon tahmini aylık 2,10, yıllık yüzde 36,17 olmuştu.