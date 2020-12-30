Zorlu geçen 2020 yılını, her şeye rağmen 2019’da elde ettikleri 7 milyar dolarlık ciroya yakın bir sonuç ile kapatacaklarını ifade eden Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “2021 ajandamızda yurtdışında yeni üretim merkezleri oluşturmak var. Hedefimiz yüzde 5 büyümek” diyor.

Temelleri bundan 48 yıl önce, Karaköy’deki Aslan Han’da atılan Kibar Holding, kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kibar öncülüğünde, aradan geçen yaklaşık yarım asırlık süreçte Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri olma başarısını gösterdi.

Bayrağı 2014 yılında babasından devralan Ali Kibar ise son altı yılda gerçekleştirdiği küresel yatırım ve iş birlikleri ile holdingi dünya ligine taşıdı.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ile zorlu geçen 2020 yılını ve 2021 beklentilerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.