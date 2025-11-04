ARA
DOLAR
42,08
0,08%
DOLAR
EURO
48,37
-0,21%
EURO
GRAM ALTIN
5359,03
-1,14%
GRAM ALTIN
BIST 100
10914,10
-1,32%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Adalet Bakanlığı Sınavları ne zaman? 2025 Adalet Bakanlığı başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı Sınavları ne zaman? 2025 Adalet Bakanlığı başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı'na bağlı kadrolarda görev almak isteyen hukuk mezunları için önemli bir gelişme yaşandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan resmî duyuruya göre, 2025 Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavları için başvurular resmen başladı. Peki Adalet Bakanlığı Sınavları ne zaman? 2025 Adalet Bakanlığı başvuru tarihleri


Adalet Bakanlığı Sınavları ne zaman? 2025 Adalet Bakanlığı başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için ÖSYM, 2025 yılı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavları'nın (Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı) detaylı takvimini yayımladı.

2025 Adalet Bakanlığı Sınav Takvimi

Sınav AdıKoduTarih ve Oturum Sayısı
Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı2025-Adli Yargı20-21 Aralık 2025 (4 Oturum)
Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı2025-Adli Yargı-Avukat20-21 Aralık 2025 (4 Oturum)
İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı2025-İdari Yargı20-21 Aralık 2025 (4 Oturum)

Başvuru Detayları

Başvuru Süresi: Başvurular, 11 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecektir.

Başvuru Kanalları: Adaylar, başvurularını elektronik ortamda aşağıdaki kanallar aracılığıyla yapabilirler:

ÖSYM Başvuru Merkezleri

ÖSYM'nin resmî adresi: ais.osym.gov.tr

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

Adayların Dikkatine: Başvuru yapacak adayların, sınava ilişkin tüm ayrıntılı bilgi, şartlar ve kurallar için 2025-Adalet Bakanlığı Sınavları Başvuru Kılavuzu'nu incelemeleri gerekmektedir.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL