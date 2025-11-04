Adalet Bakanlığı Sınavları ne zaman? 2025 Adalet Bakanlığı başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için ÖSYM, 2025 yılı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavları'nın (Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı) detaylı takvimini yayımladı.
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Takvimi
|Sınav Adı
|Kodu
|Tarih ve Oturum Sayısı
|Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı
|2025-Adli Yargı
|20-21 Aralık 2025 (4 Oturum)
|Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı
|2025-Adli Yargı-Avukat
|20-21 Aralık 2025 (4 Oturum)
|İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı
|2025-İdari Yargı
|20-21 Aralık 2025 (4 Oturum)
Başvuru Detayları
Başvuru Süresi: Başvurular, 11 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecektir.
Başvuru Kanalları: Adaylar, başvurularını elektronik ortamda aşağıdaki kanallar aracılığıyla yapabilirler:
ÖSYM Başvuru Merkezleri
ÖSYM'nin resmî adresi: ais.osym.gov.tr
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
Adayların Dikkatine: Başvuru yapacak adayların, sınava ilişkin tüm ayrıntılı bilgi, şartlar ve kurallar için 2025-Adalet Bakanlığı Sınavları Başvuru Kılavuzu'nu incelemeleri gerekmektedir.