Adalet Bakanlığı Sınavları ne zaman? 2025 Adalet Bakanlığı başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için ÖSYM, 2025 yılı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavları'nın (Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı) detaylı takvimini yayımladı.

2025 Adalet Bakanlığı Sınav Takvimi

Sınav Adı Kodu Tarih ve Oturum Sayısı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı 2025-Adli Yargı 20-21 Aralık 2025 (4 Oturum) Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı 2025-Adli Yargı-Avukat 20-21 Aralık 2025 (4 Oturum) İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı 2025-İdari Yargı 20-21 Aralık 2025 (4 Oturum)

Başvuru Detayları

Başvuru Süresi: Başvurular, 11 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecektir.

Başvuru Kanalları: Adaylar, başvurularını elektronik ortamda aşağıdaki kanallar aracılığıyla yapabilirler:

ÖSYM Başvuru Merkezleri

ÖSYM'nin resmî adresi: ais.osym.gov.tr

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

Adayların Dikkatine: Başvuru yapacak adayların, sınava ilişkin tüm ayrıntılı bilgi, şartlar ve kurallar için 2025-Adalet Bakanlığı Sınavları Başvuru Kılavuzu'nu incelemeleri gerekmektedir.