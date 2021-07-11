Döküm alanında sanayiye giriş yapan ve 1961 yılında ilk haddehaneyi faaliyete geçiren Aslan ailesi tarafından kurulan İstanbul Çelik Demir AŞ (İÇDAŞ), bugün Türkiye’nin en büyük çelik üreticilerinden biri.

2018 yılına yönetim kurulu başkanı Necati Aslan’ın vefatıyla başkan atamayan ve icrayı Aslan ailesinin ikinci kuşak temsilcilerinin devraldığı İÇDAŞ’ın, elektrik üretimi, çelik ve gemi alanındaki yatırımlarıyla bu yıl 3 milyar dolar ciroya ulaşması bekleniyor.

Her ne kadar Kastamonulu olsa da Çanakkale’deki yatırımlarıyla adı bu kentle özdeşleşen aile, 20 yıllık süreçte Çanakkale’ye 2 milyar doların üzerinde yatırım yaptı.

Ailenin ikinci kuşak temsilcisi olan ve grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapan Adnan Aslan, ayrıca Çelik İhracatçıları Birliği’nin de (ÇİB) başkanlığını yürütüyor.

Ailenin yeni dönem yatırımlarını ve çelik sektörünü konuştuğumuz Adnan Aslan, grubun 2025 yılında cirosunu ikiye katlayacağını ifade ediyor. Adnan Aslan, 2022 yılında 350 milyon dolarlık yatırıma hazırlanan İÇDAŞ’ın gelecek dönem hedeflerini anlattı.

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