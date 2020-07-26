Özel sağlık sektörü, Türkiye’nin dünyada rekabet gücüne sahip sektörlerinden biri. Covid-19’a kadar olan dönemde yıllık 3 milyar doları bulan ‘sağlık hizmeti’ ihracatı söz konusuydu.

Mart ayından bu yana özel sağlık sektörü küçüldü. Çok sayıda özel hastane birçok çalışanıyla ya yollarını ayırdı veya ücretsiz izne ayırdı.

Türkiye’nin 3’üncü büyük sağlık grubu Memorial’ın CEO’su Uğur Genç, bu süreç nedeniyle özellikle Anadolu’da çok sayıda hastanenin el değiştireceği görüşünde. Uğur Genç ile pandemi sonrasında özel sağlık sektörünün geleceğini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.