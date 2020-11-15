Pandemiyle küresel ticarette yaşanan daralma, pek çok sektör gibi tekstili de derinden etkiledi. Türkiye’nin en büyük ihracatçı sektörlerinin başında gelen tekstil, yeniden gelen siparişlerle pandemi şokunu üzerinden atmaya başladı.

Yıla yüzde 5 ile 10 arasında bir büyüme hedefiyle giren tekstil sektöründe, yılın on aylık sürecinde yüzde 9 küçülme yaşandı. Küçülmede yıl sonu için yapılan tahminler ise önceki yıla göre yüzde 5 kayıp olarak öngörülüyor.

Yaşanan kayıpta pandemiyle talep daralması, hala evden çalışan beyaz yakalılar, okulların tam anlamıyla açılmaması gibi bir dizi faktör etkili. Zorlu koşullara rağmen teknik tekstil, ev tekstili, örme kumaş gibi alanlar sektör için kurtarıcı oldu.

Tekstilde işlerin 2021 yılında normale döneceğini ve büyüme yaşanacağını öngören İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, sektörde rekabetçiliğin korunması için özellikle teknik tekstil tarafında uygulanan hibelerin kaldırılması gerektiğini ifade ediyor.

Kişisel koruyucu donanım ürünleri ihracatındaki hibelerin kaldırılmasıyla teknik tekstil ihracatının daha da artacağını söyleyen Ahmet Öksüz, sektöre dair öngörülerini paylaştı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.