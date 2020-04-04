Koronavirüs, dünyada daha önce ender görülmüş büyüklükte bir sağlık krizi. Yakın zamandaki domuz gribi, kuş gribi gibi salgınların aksine çok hızlı bir şekilde bütün dünyayı etkisi altına aldı.

Bu sıra dışı krizi çözmek için sıra dışı tedbirler alınırken, bu önlemlerin çok ciddi ekonomik maliyetleri de oluyor.

Yaşanan süreci IMF, Chicago Merkez Bankası, Danimarka Bilim ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere birçok uluslararası kuruma danışmanlık yapan ve Türkiye’de de TCMB için proje danışmanlığı yapan Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ile konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.