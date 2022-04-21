Yapı elemanları üreticisi Çuhadaroğlu Holding, artan iç ve dış taleple birlikte Lüleburgaz’da 60 milyon dolarlık yeni bir yatırıma başlamayı planlıyor. Çuhadaroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ruhi Çuhadaroğlu, “İş hacmimizdeki artışa bağlı olarak bu yıl ciromuzu ikiye katlayacağız” diyor.

Yaklaşık 70 yıl önce Yüksek Mimar Ahmet Çuhadaroğlu tarafından temelleri atılan Çuhadaroğlu Holding’in küçük bir demir atölyesinde beş çalışan ile başlayan çelik yapı elemanları üretimi bugünlere kadar uzanıyor.

İstanbul Beylikdüzü’ndeki 90 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren şirket, tüm alüminyum ürünlerini dünyaca kabul görmüş sertifkalandırılmış alüminyumdan imal ediyor.

Son yıllarda yüzde 50 iç pazar, yüzde 50 yurtdışı odaklı çalıştıklarını belirten Çuhadaroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ruhi Çuhadaroğlu, pandemi ve ekonomik sorunlara rağmen bu dönemi olumlu geçirdiklerinin altını çiziyor.

İş hacimlerindeki artışın etkisiyle bu yıl cirolarının geçen yılın iki katına çıkmasını beklediklerine de değinen Çuhadaroğlu, “Artan talep nedeniyle etap etap yapacağımız bir yatırıma karar verdik. Lüleburgaz’da faaliyete geçirmeyi planladığımız yatırımın ilk etabına başladık” diyor.

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