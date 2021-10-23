Nims Gıda; ‘Freeze-Dry’ teknolojisiyle tarladan toplanan meyveleri ve sebzeleri dondurarak piyasaya sunuyor. Nims Gıda Genel Müdürü İlter Fıçıcı; hammadde ve ambalaj tarafı için 2 milyon Euro yatırım yapacaklarını kaydediyor.

KOBİ Girişim Ekim 2021 tarihli sayıdan

2022 ciro hedefinin 8 milyon Euro olduğunu kaydeden Fıçıcı, “Ürünlerimizi endüstriyel tüketim için ihraç edecek, büyük gıda üreticilerinin tedarikçisi olacağız” diyor. Rotada ABD, Kanada, Almanya, İngiltere var. Şirket, kendi hammaddesini üretmeyi de planlıyor.

Nims Gıda, Türkiye’nin önemli sanayi ve teknoloji şirketlerinden İskefe Holding’in bünyesinde 2020’de faaliyete başladı. Şirket, dünyada 40 milyar dolar piyasa büyüklüğüne sahip ‘Freeze-Dry’ teknolojisiyle tarladan taze toplanan meyveleri ve sebzeleri dondurarak piyasaya sunuyor.

Dondurularak kurutulmuş sebze ve meyveler, kahvaltılık ve pastane ürünleri başta olmak üzere hazır yemek endüstrisinde ve atıştırmalık olarak kullanılıyor.

Nims Gıda Genel Müdürü İlter Fıçıcı, Balıkesir’deki 2 bin 500 tonluk depolama alanına sahip fabrikalarının hem donuk gıda operasyonu hem de Freeze-Dry üretimi yapabilen en büyük tesis olma özelliği taşıdığını söylüyor.

2020’de 30’dan fazla üreticiyle sözleşme imzalayarak bin tonluk organik çilek üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Fıçıcı; yeni sezonda 5 bin tonluk üretim planı yapacak seviyeye ulaştıklarının, 2022’de ise organik hammadde kapasitesini beş katına çıkaracaklarının altını çiziyor.

Nims Gıda, kısa vadede üretici rolünü de üstlenecek. Doğru tarım faaliyetleriyle kendi hammaddesini üretecek bir şirket konumuna gelecekleri bilgisini veren İlter Fıçıcı; dijital tarımın gündemde üst sıralarda yer aldığını kaydediyor.

Fıçıcı, “Her geçen gün gelişen ürün portföyümüzle organik pazarda global oyuncularla aynı sahnede olmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor. İlter Fıçıcı ile Nims Gıda’nın yeni dönem ajandasını ve planlarını konuştuk.

Nims Gıda’yı tanıyabilir miyiz?

Nims Gıda, 2020’de organik tarım ve sürdürülebilirlik prensipleriyle katma değerli tarım ürünleri üretmek amacıyla İskefe Holding’in bünyesinde kuruldu. Nims Gıda olarak dünyadaki büyük gıda üreti-çilerinin tedarikçisi olmayı ve Türkiye’nin katma değerli organik tarım ürünleri potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Freeze-Dry ürünlerine ek olarak IQF sistemiyle dondurularak tazeliği korunan meyve ve sebze ürünlerini de müşterilerimize tedarik edeceğiz.

Ürünlerinizden bahseder misiniz? Üretim merkeziniz nerede?

Tarladan taze olarak toplanan meyveleri Freeze Dry teknolojisiyle kurutarak piyasaya sunuyoruz. Dondurularak kurutulmuş sebze ve meyveler, kahvaltılık ve pastane ürünleri başta olmak üzere hazır yemek endüstrisinde ve atıştırmalık olarak kullanılıyor.

Üretim merkezimiz, Ege ve Marmara bölgelerinin tarım arazilerinin merkez noktası olan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alıyor. 2 bin 500 tonluk depolama alanıyla 12 ay boyunca müşteri taleplerine hizmet verebilecek şekilde üretim yapan tesisimiz Türkiye’de aynı çatı altında hem donuk gıda operasyonu hem de Freeze Dry üretimi yapabilen en büyük tesis olma özelliği taşıyor.

Tedarikçileriniz kimler?

Tedarikçilerimizin büyük çoğunluğunu meyve üreticisi çiftçilerimiz oluşturuyor. Tabii ambalaj üreticisi şirketlerle de çözüm ortaklıklarımız mevcut.

Hem tedarik hem müşteri tarafında zincirin tüm halkalarını hedef pazarlarımız ve ürünlerimizin gerektirdiği izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik şartlarını sağlayan, birlikte büyüyebileceğimiz

şirketlerle oluşturmaya çalışıyoruz. Güçlü KOBİ’lerle güçlü ortaklıklar bizim ve müşterilerimizin de güçlenmesini sağlıyor.

Kuruluştan bu yana nasıl bir gelişim gösterdiniz?

İlk yılımız olmasına rağmen 30’dan fazla üreticiyle sözleşme imzalayarak bin ton organik çilek üretimi gerçekleştirdik. Bu süreçte hem Türkiye’de hem de yurtdışında saygın ağlar oluşturduk. Üretici şirketlerin hem profesyonel hem içten ilgileri pazarda şimdiden etkin bir pozisyon almamızı sağladı.

Yeni sezonda 5 bin tonluk üretim planı yapacak seviyeye ulaştık. Bu sayede kapasitemizin tamamını dolduracağımızı ve 2022 sonuna kadar 8 milyon Euro ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz.

Pandemi sizi ve sektörü nasıl etkiledi?

Pandemi sürecinde, yüksek besin değerli gıdalara olan ilginin arttığına ve salgın sürecinden olumsuz etkilenen bazı ülkelerde üretimlerin aksadığına şahit olduk. Yüksek teknoloji gerektiren, tarıma dayalı sanayi ürünlerinin üretiminde güvenilir kaynaklara olan ihtiyaç da arttı.

Freeze Drying yöntemi kurutma yöntemleri içinde en yüksek teknoloji gerektiren yöntemler arasında yer alıyor. Bu teknolojiyle üretilen ürünlere artan ilgi paralelinde ülkemizin de katma değerli tarım ürünleri ihracatındaki şansının artacağını bu dönemde öngördük.

Yeni yatırımlar olacak mı?

Hammadde yatırımlarımız önem arz ediyor. Tarımsal üretim desteklerinin ana konu olduğu yatırım projemizle 2022’de organik hammadde kapasitemizi beş katına çıkaracağız. Perakende ambalaj yatırımı da gündemimizde yer alan konular arasında. Bu yatırımı da 2022’yi bulmadan hayata geçirmek olası duruyor. Toplamda 2 milyon Euro civarı ilave bir yatırım söz konusu olacak.

Kaç kişilik bir ekipsiniz?

2021 itibarıyla ekibimiz 40 kişiye yükseldi. 2022 hedefimiz ise 100 kişiye ulaşmak.

İhracatta hedef pazarlarınızı belirlediniz mi?

Ürünlerimizin yüzde 98’lik büyük bölümünü endüstriyel tüketim için ihraç etmeyi hedefliyoruz. ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere hedef pazarlarımızın başında yer alıyor. Kahvaltılık, yoğurt, meyve barları, hazır çorba ve içecek üretimlerinde Freeze-Dry ürünleri kullanan global gruplarla iş birliği yapmayı planlıyoruz.

Dondurarak kurutulmuş meyvelerimizin yüzde 98’ini ihraç etmeyi planlıyoruz. İhracatın cirodaki payı da yine bu hedefle orantılı olacak.

“SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK ÜRÜNLERİMİZ HER MEVSİM TÜKETİLEBİLİYOR”

“Freeze Dry Teknolojisi, ‘dondurarak kurutma yöntemi’ olarak tanımlanabilir. Bu yöntemle meyvelerin içeriğindeki su, süblimasyon ile uzaklaştırılır ve kurutulmuş meyve elde edilir. Geleneksel güneşte kurutma ve havayla kurutma yöntemlerinde ürünlerin vitamin, aminoasit ve protein değerlerinde büyük kayıplar yaşanır.

Freeze-Dry teknolojisiyle kurutmanın en önemli farkı, bu yöntemde meyvelerin içindeki vitamin, protein gibi insan vücuduna faydalı elementlerin korunuyor olması ve bunların yüksek oranda tüketimine imkân sağlanması.”

DİJİTAL TARIM, GÜNDEMİMİZDE ÜST SIRALARDA

“Nims Gıda’yı geleceğin gıda tüketim alışkanlığına şimdiden uyum sağlamayı başarmış bir şirket olarak her geçen gün gelişen ürün portföyüyle organik pazarda global oyuncularla aynı sahnede görmeyi hedefliyoruz. Tüm kurgumuzu ve kültürümüzü bu doğrultuda şekillendiriyoruz.

Nims Gıda çok kısa vadede üretici rolünü de üstlenecek ve doğru tarım faaliyetleriyle kendi hammaddesini üretecek. Dijital tarım, gündemimizde üst sıralarda yer alıyor. Bir teknoloji öncüsü olarak da çiftçimize destek vermek en büyük hayalimiz.”