GittiGidiyor, önümüzdeki dönemde büyük veri kullanımı ve yapay zekâya yatırım yapacak. GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “Kullanıcılarımızın taleplerini anlayıp onlara online bir satış danışmanı gibi hizmet vermeye odaklandık” diyor.

Burcu Tuvay

Dünyanın en büyük online pazaryerlerinden biri olan eBay’in 2011’de çatısı altına giren GittiGidiyor, bugün 50 kategoride 15 milyon ürüne ev sahipliği yapıyor. 31 milyon kayıtlı kullanıcı ve 100 bini aşkın satıcıyla faaliyet sürdürülüyor.

Pandemiyi de kapsayan yılın altı aylık döneminde GittiGidiyor, yüzde 50 oranında büyüdü ve toplam sayfa görüntülenme sayısı 5,6 milyara ulaştı. 2020’nin ilk altı ayında mobilden satış hacmi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış gösterdi ve platformda gerçekleşen her 10 alışverişin 7’si mobil cihazlardan yapıldı.

GittiGidiyor mobil uygulamanın indirilme sayısı 15,6 milyona ulaştı. Aynı dönemde toplam trafikte mobilin payı yüzde 81 olurken, toplam satışta mobilin payı yüzde 63 olarak gerçekleşti.

GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “Doğru ürünü, doğru fiyata, doğru kullanıcıyla buluşturmak için platformumuzun altyapısını devamlı geliştiriyoruz.

Bu bakış açısıyla, önümüzdeki dönemde de büyük veri kullanımı ve yapay zekâya yatırım yapmayı sürdüreceğiz” diyor. Kantarcı, sorularımızı şu şekilde yanıtladı:

GittiGidiyor’un dijital yolculuğu nasıl başladı? Kısaca anlatır mısınız?

DNA’sı dijitalleşme üzerine yapılanmış bir teknoloji şirketi olarak GittiGidiyor 2001 yılında kuruldu. Türkiye’nin e-ticaretle yeni yeni buluşmaya başladığı bir dönemdi ve biz de bu alanda öncülük ederek ülkemizi online pazaryeri konseptiyle tanıştırdık. İşimizin doğası itibariyle en başından bu yana dijital bir yolculuğun içindeyiz.

2011 yılında küresel e-ticaret liderlerinden ve dünyanın en büyük online pazaryerlerinden biri olan eBay’in çatısı altına girdik. GittiGidiyor olarak kurulduğumuz yıldan itibaren Türkiye’de e-ticaret sektörünün en güçlü oyuncularından biri konumundayız.

2018’de başlattığımız e-ihracat hamlesiyle de dünyadaki 183 milyon eBay kullanıcısıyla yerli ürünlerimizi buluşturarak global bir platform olma yolunda ilk adımlarımızı attık.

GittiGidiyor olarak bugün ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştınız?

GittiGidiyor olarak 19 yıldan bu yana e-ticaretin gelişimine tanık olurken aynı zamanda sektörün büyümesine öncülük ettik. Bugün 50 kategoride 15 milyon ürüne ev sahipliği yapıyor, 31 milyon kayıtlı kullanıcı ve 100 bini aşkın satıcıyla faaliyetimizi sürdürüyoruz.

Pandemiyi de kapsayan yılın altı aylık döneminde GittiGidiyor olarak yüzde 50 oranında büyüdük ve toplam sayfa görüntülenme sayımız 5,6 milyara ulaştı. 2020’nin ilk altı ayında mobilden satış hacmi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış gösterdi ve platformumuzda gerçekleşen her 10 alışverişin 7’si mobil cihazlardan yapıldı.

GittiGidiyor mobil uygulamamızın indirilme sayısı 15,6 milyona ulaştı. Aynı dönemde toplam trafikte mobilin payı yüzde 81 olurken, toplam satışta mobilin payı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Bu süreçte KOBİ’lere desteğimizi hız kesmeden sürdürdük.

Ne gibi destekler sağladınız?

GittiGidiyor’da, KOBİ’lerimiz ücretsiz mağaza açma ve ürünlerini yine ücretsiz bir şekilde listeleme olanağına sahip. Bir eBay şirketi olarak KOBİ’lerimize ayrıca ek bir ücret ödemeden e-ihracat kanalımızı kullanarak ürünlerini 190 ülkedeki 183 milyon eBay kullanıcısına gönderme fırsatı ve e-ticaret süreçlerinde koronavirüse karşı nasıl önlem alabileceklerini anlatan bilgilendirici içeriklerimizden de yararlanma olanağı sunuyoruz.

Koronavirüs salgını süresince toplamda 10 binden fazla KOBİ’ye platformumuz üzerinden e-ticarete başlama fırsatı sağladık. GittiGidiyor’a katılan yeni satıcı sayımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 73 arttı. Bunların yüzde 90’dan fazlasını KOBİ’ler oluşturuyor. Salgın sürecinde ekonomiye ve istihdama katkımızı yalnız KOBİ’lerle sınırlı tutmadık. Kurum içinde toplam istihdamımızı yüzde 30 artırırken, müşteri hizmetleri tarafımızı da yüzde 50 büyüttük.

Pandemi ile birlikte satışlarınız ne şekilde etkilendi?

Fiziksel temasın kısıtlandığı bu dönem e-ticarete olan talebin artmasına neden oldu. GittiGidiyor olarak, sektör büyümesine paralel bir şekilde, 2020’ye yüzde 40’lar civarında büyüme hedefiyle başladık. Bugün baktığımızda ise pandeminin etkisiyle bu rakamın bir miktar daha artışla yıl sonunda yüzde 50 olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Bu yıl ve önümüzdeki yıl yapacağınız yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?

Doğru ürünü, doğru fiyata, doğru kullanıcıyla buluşturmak için platformumuzun altyapısını devamlı geliştiriyoruz. Bu bakış açısıyla, önümüzdeki dönemde de büyük veri kullanımı ve yapay zekâya yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Kullanıcılarımızın taleplerini en doğru ve hızlı şekilde anlayıp onlara online bir satış danışmanı gibi hizmet vermeye odaklandık.

Çeşitli algoritma ve tematik filtrelerle birlikte kişiye özel alışveriş deneyimi sunmaya başladık. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde sektörümüz için yine en kritik konu hızlı teslim olacak. E-ticaret hızla büyürken lojistik tarafta da gerekli yatırımların yapılması, lojistik sektöründeki iş ortaklarımızla daha sıkı iş birliği içinde olmamız gerekiyor. Hem müşterinin hem de KOBİ’lerin ve markaların beklediği önemli bir başka konu da sınır ötesi e-ticaret.

Müşteriler yurtdışındaki ürün envanterine yerel platformlardan ulaşmak, yerli işletmeler de ürünlerini aynı şekilde kolayca yurtdışına göndermek istiyor. Biz de bu konuya iki taraflı yatırımımızı sürdürüyoruz. Özellikle e-ihracat tarafını daha fazla geliştirmek üzere çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye pazarına ilişkin hedeflerinizden bahseder misiniz?

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2020 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre e-ticaret hacmi yüzde 64 artarak 91,7 milyar TLye ulaştı. Türkiye’nin diğer ülkelerden alımları 4,5 milyar TL iken, diğer ülkelerin Türkiye’den alımları 3,7 milyar TL oldu.

2020 yılında ise özellikle Covid-19 salgını sebebiyle yaşadığımız zorlu dönemde insanların ihtiyaçlarını e-ticaret vasıtasıyla karşıladığını görüyoruz. Bu süreçte daha önce ulaşamadığımız kitlelere ulaşmış ve e-ticaretin kolaylığını deneyimlemelerini sağlamış olduk.

GittiGidiyor olarak yüzde 50 büyümeyle kapatmayı hedeflediğimiz 2020 yılında 15 milyonu aşkın ürün envanterimizi daha da genişletmeye odaklandık. Ayrıca, daha fazla KOBİ ve klasik perakendeciyi platformumuz aracılığıyla e-ticaret ekosistemine dahil edip Türkiye’de perakendenin dijitalleşmesını desteklemeye devam edeceğiz.

“KOBİ’LERE GLOBAL BİR AĞ SAĞLIYORUZ”

“Hem KOBİ’lerimizin, hem de perakendede markalaşmış işletmelerimizin e-ticaret ile işlerini büyütmelerine ve gelişmelerine katkıda bulunuyoruz. KOBİ’ler, e-ticaret sayesinde ürünlerini Türkiye’nin tüm illerine ulaştırabiliyor, çok daha fazla müşteriye erişiyor ve 7/24 satış yapabiliyor.

Bununla birlikte KOBİ’lere eBay çatısı altında global bir ağ sağlıyoruz. Bu sayede yurtiçinde ve yurtdışında yeni müşteriler kazanabiliyor ve gelirlerini artırabiliyorlar. Platformumuzda e-ihracat yapan KOBİ’lerimiz yurt içinde satış yapar gibi ürünlerini GittiGidiyor’da satışa çıkararak eBay’in dünya çapında 183 milyon kullanıcısına ulaştırabiliyor.

Ürünlerin yerel dilde listelenmesi, gönderimi, gerekirse iadesi ve yerel dilde müşteri hizmetleri gibi tüm kritik noktaları biz yönetiyoruz. Ayrıca TOBB tarafından tahsis edilen Güven Damgası’na sahip ilk platformlardan biri olarak pandemi döneminde de tüketicilerin ihtiyaçlarını güvenle karşılamalarını ve KOBİ’lerin işlerini devam ettirmelerini sağladık. Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin TOBB desteğiyle hayata geçirilen “E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız” kampanyası ile KOBİ’lerimizin yanında olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz”

“ABD’YE CEZVE, İNGİLTERE’YE ÜTÜ MASASI SATIYORUZ”

“Bir eBay şirketi olmanın gücüyle 2018’de başladığımız e-ihracat yolculuğunda an itibarıyla 800 satıcımız 100 bin ürünü GittiGidiyor üzerinden listeleyerek dünyayla buluşturuyor. Özellikle Almanya, ABD ve İngiltere’nin Türk ürünlerine ilgisi oldukça yüksek. Şu an en fazla talep ev tekstili, mutfak ve ayakkabı kategorilerdeki ürünlere geliyor.

Örneğin ABD’decezvelerimiz, İngiltere’de ütü masalarımız çok satılıyor. Rusya’ya içlik, Avrupa’nın farklı ülkelerine yağ ve yoğurt makineleri satıyoruz. Yıl sonuna kadar en az 2 bin satıcımızı e-ihracata başlatmış olmayı hedefliyoruz. Markalarımız ve KOBİ’lerimizle el ele yatırıma devam edip zamanla çok daha önemli sonuçlar alacağımızı biliyoruz.”