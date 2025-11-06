ARA
  ÖSYM açıkladı: YDS/2 için sınava giriş belgesi erişime açıldı

ÖSYM açıkladı: YDS/2 için sınava giriş belgesi erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/2) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.


ÖSYM açıkladı: YDS/2 için sınava giriş belgesi erişime açıldı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 2025-YDS/2 sınavına başvuran adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, Sınava Giriş Belgeleri’ne 6 Kasım 2025 tarihi saat 11.00’den itibaren erişebiliyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden edinebilecek.

Belgeler, https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile indirilebiliyor.

 

