ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 2025-YDS/2 sınavına başvuran adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, Sınava Giriş Belgeleri’ne 6 Kasım 2025 tarihi saat 11.00’den itibaren erişebiliyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden edinebilecek.



Belgeler, https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile indirilebiliyor.