  Kırklareli'nde TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak? (500 bin sosyal konut projesi)

Kırklareli'nde TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak? (500 bin sosyal konut projesi)

'Yüzyılın Konut Projesi' olarak duyurulan proje kapsamında 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde konutlar inşa edileceği duyurulmuştu. Dar gelirli vatandaşların uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olmasının amaçlandığı projede konutların illere göre dağılımı da belli oldu. Peki, Kırklareli'nde TOKİ sosyal konutları nerelere, hangi ilçelere yapılacak?


Kırklareli'nde TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak? (500 bin sosyal konut projesi)

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin inşa edilecek. Projeye ilişkin detaylar netleştikçe, hangi il ve ilçelerde kaç konut yapılacağı da ortaya çıktı. Konut sayıları belirlenirken illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alındı.

KIRKLARELİ'NDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

KIRKLARELİ'NDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırklareli'nde 2 bin 255 adet konut yapılacağı açıklandı.

BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Projeye başvuru tarihleri de belli oldu. Buna göre, 10 Kasım 2025 - 17 Aralık 2025 tarihleri arasında başvuru yapılacak. 

Kuraların ise 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Konutların teslimatlarının 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

 

KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILDI?

KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILDI?

Proje kapsamında ayrılan kontenjanlar şöyle:

  • Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere (Kıbrıs, Kore) yüzde 5, 
  • engelli vatandaşlara yüzde 5, 
  • emekli vatandaşlara yüzde 20, 
  • üç ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, 
  • 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlara yüzde 20 oranında kontenjan ayrıldı. 

 

BAŞVURUDA GELİR ŞARTI ARANACAK MI?

BAŞVURUDA GELİR ŞARTI ARANACAK MI?

Projeye başvuracaklar için İstanbul’da hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olması şartı aranıyor.

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul dışındaki iller için ödeme planları da belli oldu. Buna göre, İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı da 2 milyon 650 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN DE ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

İSTANBUL İÇİN DE ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

İstanbul’da ise 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatının 2 milyon 450 bin TL olacağı duyuruldu. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı da 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU NASIL YAPACAĞIM?

OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU NASIL YAPACAĞIM?

İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.

KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE OLACAK? SEÇİM YAPILABİLECEK Mİ?

KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE OLACAK? SEÇİM YAPILABİLECEK Mİ?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek.

KIRKLARELİ'NDE KONUTLAR HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

KIRKLARELİ'NDE KONUTLAR HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
1KIRKLARELİMERKEZKIRKLARELİ MERKEZ 640/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ640
2KIRKLARELİMERKEZKIRKLARELİ MERKEZ İNECE 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ60
3KIRKLARELİBABAESKİKIRKLARELİ BABAESKİ 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ150
4KIRKLARELİBABAESKİKIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ60
5KIRKLARELİDEMİRKÖYKIRKLARELİ DEMİRKÖY 85/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ85
6KIRKLARELİKOFÇAZKIRKLARELİ KOFÇAZ 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ60
7KIRKLARELİLÜLEBURGAZKIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ600
8KIRKLARELİLÜLEBURGAZKIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100
9KIRKLARELİPEHLİVANKÖYKIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100
10KIRKLARELİPINARHİSARKIRKLARELİ PINARHİSAR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200
11KIRKLARELİVİZEKIRKLARELİ VİZE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200

 
