TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Kim, ne zaman başvurabilecek?

81 ilde 500 bin konutun hayata geçirilmesinin hedeflendiği 'Yüzyılın Projesi'nde başvurulara dair detaylar belli oluyor. TOKİ tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, e-devlet üzerinden yapılacak başvurularda ilk 5 gün T.C kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacağı duyuruldu.

Projeye başvurular 10 Kasım 2025 - 17 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak.

Gün gün başvuru detayları

TOKİ, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'e-Devlet Başvuru Bilgilendirmesi'ne ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Başvurular ilk 5 gün boyunca T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacaktır.

1. Gün:

10 Kasım 2025 tarihinde, T.C. kimlik numarasının son rakamı “0” olan vatandaşlar başvuru yapabilecektir.

2. Gün:

11 Kasım 2025 tarihinde, T.C. kimlik numarasının son rakamı “2” olan vatandaşlar başvuru yapabilecektir.

3. Gün:

12 Kasım 2025 tarihinde, T.C. kimlik numarasının son rakamı “4” olan vatandaşlar başvuru yapabilecektir.

4. Gün:

13 Kasım 2025 tarihinde, T.C. kimlik numarasının son rakamı “6” olan vatandaşlar başvuru yapabilecektir.

5. Gün:

14 Kasım 2025 tarihinde, T.C. kimlik numarasının son rakamı “8” olan vatandaşlar başvuru yapabilecektir.

15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla uygulama sona erecek olup, başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacaktır."