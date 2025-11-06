ARA
DOLAR
42,12
0,07%
DOLAR
EURO
48,62
0,48%
EURO
GRAM ALTIN
5436,82
0,83%
GRAM ALTIN
BIST 100
11059,20
0,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Kim, ne zaman başvurabilecek?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Kim, ne zaman başvurabilecek?

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amacıyla başlatılan 500 bin sosyal konut projesinde başvuru detayları belli olmaya başladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, e-devlet üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin detaylı bilgi verildi.


Son Güncellenme:
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Kim, ne zaman başvurabilecek?

81 ilde 500 bin konutun hayata geçirilmesinin hedeflendiği 'Yüzyılın Projesi'nde başvurulara dair detaylar belli oluyor. TOKİ tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, e-devlet üzerinden yapılacak başvurularda ilk 5 gün T.C kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacağı duyuruldu.

Projeye başvurular 10 Kasım 2025 - 17 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak.

Gün gün başvuru detayları

TOKİ, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'e-Devlet Başvuru Bilgilendirmesi'ne ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Başvurular ilk 5 gün boyunca T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacaktır.

1. Gün:
10 Kasım 2025 tarihinde, T.C. kimlik numarasının son rakamı “0” olan vatandaşlar başvuru yapabilecektir.

2. Gün:
11 Kasım 2025 tarihinde, T.C. kimlik numarasının son rakamı “2” olan vatandaşlar başvuru yapabilecektir.

3. Gün:
12 Kasım 2025 tarihinde, T.C. kimlik numarasının son rakamı “4” olan vatandaşlar başvuru yapabilecektir.

4. Gün:
13 Kasım 2025 tarihinde, T.C. kimlik numarasının son rakamı “6” olan vatandaşlar başvuru yapabilecektir.

5. Gün:
14 Kasım 2025 tarihinde, T.C. kimlik numarasının son rakamı “8” olan vatandaşlar başvuru yapabilecektir.

15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla uygulama sona erecek olup, başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacaktır."

İlgili Haberler
Ankara'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak?
Ankara'da TOKİ evleri nerelere, hangi ilçelere yapılacak?
1+1, 2+1: TOKİ'nin 81 ilde yapacağı dairelerin içleri böyle görünüyor
1+1, 2+1: TOKİ'nin 81 ilde yapacağı dairelerin içleri böyle görünüyor
500 bin konut başvurusu için kritik açıklama: Anne ve babası konut sahibi olanlarda bu şart aranacak
500 bin konut başvurusu için kritik açıklama: Anne ve babası konut sahibi olanlarda bu şart aranacak
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL