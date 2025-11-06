Can ve mal güvenliği için büyük önem arz eden zorunlu kış lastiği uygulamasının bu yıl ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, zorunlu kış lastiği uygulamasının bu yıl 15 gün öne çekildiği duyuruldu.

Buna göre, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan uygulama, bu yıl 15 Kasım tarihinde başlayacak. Uygulamanın 5 ay boyunca 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edeceği öğrenildi. Olumsuz hava koşulları ve trafik güvenliğinin artırılması için söz konusu tarihin öne çekildiği kaydedildi.

Zorunlu kış lastiği uygulaması, geçtiğimiz yıllarda 1 Aralık'ta başlayıp takip eden senenin 1 Nisan tarihine kadar devam ediyordu.

Para cezası uygulanacak mı?

Belirtilen tarihlerde kış lastiği takmayan şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya dair bir yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Resmi Gazete'de de yayımlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında kurallara uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacağının da altını çizdi.

"Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz"

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 5 aya çıkarıldığının altını çizen Bakan Uraloğlu, hususi araç sahiplerine de kış lastiği takmalarını tavsiye ettiklerini bildirdi:

"1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği zorunluluğunu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz."

"Uygulama süresi uzatılabilir"

İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valilikler tarafından belirlendiği hatırlatan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, belirlenen sürenin artırılabileceğine de vurgu yaptı:

"Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.”

"Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor"

Bakan Uraloğlu kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerin ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olmasının zorunlu olduğuna vurgu yaptı.

Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini anımsatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor; yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim."