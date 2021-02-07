Kibar Holding pandemide tedarik zinciri, yönetim ve üretim süreçlerindeki dijital dönüşüm konusunda önemli adımlar attı. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, büyümeye odaklandıkları dijitalleşmeye 100 milyon TL yatırım yapacaklarını söylüyor.
Yaklaşık 7 milyar dolar ciroya sahip olan Kibar Holding, pandemi sürecinde dijitalleşmeye dönük adımlarını hızlandırdı.
2020’nin son günlerinde Hyundai Assan’daki yüzde 30’luk payını Hyundai’ye devredeceğini açıklayarak, stratejik bir değişim içinde olduğunun da işaretini veren Kibar Holding, yeni dönemde faaliyet gösterdiği alanlarda dijital büyümesine odaklanacak.
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, holdingin 2021 hedeflerini Ekonomist’e anlattı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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