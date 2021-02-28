Uçtan uca çözüm sunan lojistik şirketine dönüşen Sertrans Logistics, önümüzdeki süreçte yurtdışına hamleleriyle globalleşme yolunda ilerlemeyi hedefliyor. Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, ”Ülkemizdeki e-ihracatın büyüme sürecine destek olacağımıza inanıyoruz” diyor.

Gözde Yeniova

Lojistiğin Liderleri Şubat 2021 sayısından

Kurulduğu ilk yıllarda uluslararası parsiyel ve multimodal taşımacılık alanında hizmet veren bir şirket olan Sertrans, bugün gelinen noktada uçtan uca çözüm sunan bir lojistik şirketine dönüştü. Pandemide yatırımlarda hız kesmeyen şirket, Hadımköy tesisindeki depo kapasitesini yaklaşık yüzde 50 artırdı.

Aynı süre zarfında gerek yurtiçınde gerekse yurtdışında daha çok müşteriye ulaşmak amacıyla İzmir ve Almanya’da ofislerini açtı. Almanya ofisi ise Sertrans markasının yurtdışına açılması konusunda bir hamle oldu.

Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, ”2021 yılının ilk çeyreğinde Almanya’da açmayı hedeflediğimiz deponun, ülkemizdeki e-ihracatın büyüme sürecine destek olacağımıza inanıyoruz” diyor. Nilgün Keleş, gelecek planlarıyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Kısaca Sertrans’tan bahsedebilir misiniz?

Sertrans Logistics, 1989 yılında İstanbul’da kuruldu. Kurulduğumuz ilk yıllarda uluslararası parsiyel ve multimodal taşımacılık alanında hizmet veren bir şirket iken, bugün gelinen noktada uçtan uca çözüm sunan bir lojistik şirketine dönüştük.

Tedarik zinciri yönetiminde verdiğimiz katma değerli lojistik hizmetlerimizle ulusal ve uluslararası müşterilerimizin 30 yılı aşkın süredir güvenilir çözüm ortağıyız. 100 bin metrekareyi aşan depolama alanımız ve milyonlarca ürün kapasitemizle ülkemizde ve dünyada pek çok markaya hizmet sunuyoruz.

2020 nasıl bir yıl oldu? Ne kadarlık büyüme gösterdiniz? 2021 büyüme ve yıl sonu ciro hedefiniz nedir?

Sertrans, kurulduğu günden bu yana sadece ciro odaklı bir şirket olmaktan ziyade, iş yapış şekli ve hizmet anlayışıyla sürdürülebilir olmaya odaklanmış bir şirket. Sektörde 30 yılı aşan varlığımız bu anlayışın bir sonucu. 2020 yılında pek çok yatırımı aynı anda gerçekleştirdik.

Pandeminin gölgesinde önemli bir yatırıma imza atarak Hadımköy tesisimizdeki depo kapasitemizi yaklaşık yüzde 50 artırdık. Aynı süre zarfında gerek yurtiçınde gerekse yurtdışında daha çok müşteriye ulaşmak amacıyla İzmir ve Almanya’da ofislerimizi açtık.

İzmir ofisimizle, Ege bölgesinin tamamını büyüme radarımıza almış durumdayız. Almanya ofisimiz ise Sertrans markasının yurt dışına açılması konusunda büyük bir hamle oldu. 2021 yılının ilk çeyreğinde Almanya’da açmayı hedeflediğimiz deponun, ülkemizdeki e-ihracatın büyüme sürecine destek olacağımıza inanıyoruz.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ihracat taşıması gerçekleştirdik. Yıllardır Türk ihracatçısına desteğimizi sürdürüyoruz, önümüzdeki süreçte de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yurtdışında yeni açılacak olan ofis ve depolarıyla bu alana olan desteğimiz katlanarak devam edecektir.

İSTİHDAM YÜZDE 50 ARTACAK

Şu an şirketimizde bin 500 çalışanımız var. Bu sayı yoğun dönemlerde 2 binleri geçiyor. Yeni tesisimiz açıldıktan sonra orada da sabit kadro minimum 350 kişi olacaktır.

2021 yılında her şey planladığımız gibi giderse sadece e-com operasyonlarında anlık çalışan insan sayısı 3 bini aşacak ve bu da 2020 yılına göre istihdamda yüzde 50 büyüme anlamına geliyor. Ekibimizin yaklaşık yüzde 40’ını kadın çalışanlarımız oluşturuyor. 2023 hedefimiz, minimum yüzde 80 kadın çalışan sahibi olmak.

Pandemi süreci büyüme stratejilerinizi nasıl etkiledi?

Sertrans 2020 yılında pandemiye rağmen büyüyebilmeyi başarabilmiş bir şirket oldu. Bu anlamda yatırım stratejimizde her hangi bir değişiklik olmadı. Gerek lojistik gerekse taşımacılık operasyonlarında büyüme trendimizi tüm olumsuz şartlara rağmen sürdürmeyi başardık.

Pandemiyle birlikte yaşadığımız karantina süreci, dijital dönüşümün ne kadar mühim olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu sürecin parlayan yıldızı e-ticaret sektörü oldu.

Dolayısıyla aslında pandemi krizi birtakım fırsatları da beraberinde getirdi. Ticaretin en hızlı gelişen alanı e-ticaretin lojistiğine yatırım yapan ilk şirket olarak, 2020 yılında e-ticaret lojistiği depo kapasitemizi yaklaşık yüzde 50 artırdık. Bu yatırım sayesinde adeta bir istihdam merkezi olduk.

2021 yılı büyüme ajandanızda hangi konular öne çıkıyor?

2021, özelikle e-com operasyonlarında hızlı büyüyeceğimiz bir yıl olacak. Yurtiçinde e-com tarafında yeni bir tesis planımız var. Yaklaşık 12 milyon Euro’luk bir yatırımla 70 bin metrekarelik yeni tesisimizi yılın ikinci yarısında hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Bu kapasite bizi e-ticaret lojistiği alanında ülkemizin en büyük depo kapasitesine sahip firma noktasına getirecek. Mevcutta yaklaşık 100 bin metrekareyi aşan depo kapasitemizi, yılın ikinci yarısında 170 bin metrekare seviyesine çıkaracağız.

Yılın sonuna doğru toplam depolama kapasitemizi 230 bin metre karenin üzerine çıkartma hedefimiz var. Ayrıca Almanya’da açacağımız depoyla, ülke özelinde pazar payını hızla artırmaya başlayacağız.

Yıl özelinde bir diğer önemli hedefimiz de hızlı taşımacılık alanında şirket kaslarını güçlendirmek olacak. Özellikle pandeminin etkisiyle hızlı taşımacılık alanına ihtiyaç arttı.

Bu anlamda Sertrans olarak özel çözümlerimiz mevcut. Bu çözümlerimiz üzerinden müşterilerimize hizmet vermeye devan edeceğiz. Parsiyel taşımacılık, odaklanacağımız bir diğer alan olacak. Bu alana dair yüksek bir tecrübeye sahibiz ve bu tecrübeyle birçok noktada müşterilerimizin yanında olacağız.

2020 yılının ilk yarısında hizmet açtığımız Ege Bölgesi’nın tamamında pazar payımızı her geçen gün biraz daha artıracağız. İzmir’den başlayarak bölgenin tamamında Türk ihracatçısının yanında olmaya devam edeceğiz.

‘’ÜLKEMİZİN MARKALARINI DÜNYAYA TAŞIYACAĞIZ’’

2021 yılının ilk çeyreğinde açmayı hedeflediğimiz Almanya deposuyla ülkemizdeki e-ihracatın büyüme sürecine destek olacağımıza inanıyoruz. Özellikle yurtdışına açılmak isteyen Türk markaların e-ticaret operasyonlarını bu depo üzerinden yöneteceğiz. 2021’in ikinci yarısında hayata geçirmeyi planladığımız bir depo yatırımı daha var ancak henüz ülke belli değil. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor.

Yıl geneline baktığımızda ihracat rakamlarımız, yeni dönemin ihtiyaçlarına hızla adapte olduğumuzu gösteriyor. Sertrans olarak geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ihracat taşıması gerçekleştirdik. Bu anlamda yıllardır Türk ihracatçısına desteğimizi sürdürüyoruz, önümüzdeki süreçte de çalışmalarımıza devam edeceğiz.

İzmir’de açtığımız ofisimizle Ege’nin tamamında hizmet ağını genişletmeyi amaçlıyoruz. Özellikle Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelere yönelik bölgenin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve yeni iş alanları açarak istihdam yaratmaya devam edeceğiz.

Yurtdışında Almanya deposunun açılmasını takip eden süreçte Avrupa’nın diğer ülkelerine yönelik ofis ve depo yatırımlarımız olacak. Söz konusu yatırımlarla hizmet ihraç eden bir şirket olmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparak ülkemizin markalarını da operasyonel anlamda dünyaya taşıyacağız. Avrupa’da açacağımız ofislerimizde ve depolarımızda Türkiye operasyonlarında yetişmiş insan kaynağını istihdam edeceğiz.

E-ticaret alanında çalışıyor musunuz? Yeni yatırım planınız var mı, ne kadarlık yatırım planlıyorsunuz?

Özellikle e-ticaret lojistiği alanında ülkemizde ilk adım atan şirket olarak bu alana dair yeni ihtiyaçları görüyor, yatırımlarımızı ve büyüme planlarımızı buna göre yapıyoruz. Gerek depo kapasitelerimizi artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar, gerekse yurtdışı büyüme operasyonlarımız pazarın yeni taleplerine uygun şekilde dizayn ediliyor.

E-ticaret lojistiğini yönettiğimiz tüm markalarda süreçlerimiz, alanında uzman ekipler tarafından titizlikle ele alınıyor. Stok doğruluğunda binde 1’lik hata oranı, yüzde 99,9 kargoya zamanında teslimat gibi son derece iddialı hedeflerimize ulaştık.

Teknolojinin ilerlemesi ve pandemiyle birlikte daha da önce çıkan e-com dönüşümü, firmaların küresel rekabetten pay alma ve sürdürülebilir kârlılık için iş modellerini değiştirme ihtiyaçlarını kaçınılmaz kılıyor. Bu anlamda bir lojistik firmasının, müşterinin tüm tedarik zinciri süreçlerini tek elden yönetme ihtiyacı bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış durumda.

İster e-com, ister normal depo operasyonları olsun, müşterilerimizin stoklarını tek çatı altında yönetebilme kabiliyetine sahip olmamız gerekiyor.

Ancak sadece bu da yetmez, bunun yanı sıra aynı müşterinin farlı coğrafyalardaki e-com operasyonlarını yönetebilme, buna istinaden uluslararası nakliye ve antrepo hizmetlerini tek çatı altında toplayabilme kabiliyetlerini de kazanmalıyız.

Müşterimizin hayatına bu kadar dahil olunca artık müşterimizin müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını yakından takip etmeli ve bu ihtiyaçlara yönelik hızlı ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla çözüm üretmeliyiz. Bu yüzden tüketici (consumer) artık lojistik dünyasının da merkezindedir.