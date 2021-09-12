Teknolojisini dünyanın 157 ülkesine ulaştıran Vestel; gücünü AR-GE yatırımlarından alıyor. Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Bir teknoloji şirketi olarak kendimizi Endüstri 4.0’ın en büyük sahiplenicisi olarak görüyoruz” diyor.

BEST OF R&D 22 AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

Erdoğan; hem ürettikleri teknolojinin hem de küresel ticaretteki güçlü konumun devamlılığı için AR-GE’nin yatırımların odağında olduğunun altını çiziyor.

Vestel; sunduğu ürünlerin yanı sıra akıllı teknolojiler, otomotiv elektroniği gibi katma değeri yüksek alanlardaki çözümleriyle de öne çıkıyor.

Şirket; Avrupa’nın tek çatı altında entegre üretim yapan en büyük komplekslerinden biri olan, Manisa’daki 1,3 milyon metrekarelik Vestel City’de ürettiği ürünleri 157 ülkeye ulaştırıyor.

Bu yıl 23’üncü kez sektörün ihracat şampiyonu olduklarını söyleyen Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Sadece Türkiye’de değil, dünya çapında bir teknoloji üreticisiyiz. Sürdürülebilir ihracat başarımızın ardında dünya pazarlarına yenilikçi ürünler sunmamız ve katma değer yaratmamız yatıyor” diyor.

Vestel, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün ve çözümlerinde en büyük gücü ise dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirdiği AR-GE faaliyetlerinden, AR-GE merkezlerinde bilgi ve teknolojiye yaptığı yatırımlardan ve bin 800 kişilik AR-GE ekibinden alıyor.

Müşterilerini dinlediklerini, onların ihtiyaç ve beklentilerini her zaman öncelik haline getirdiklerini söyleyen Turan Erdoğan, her yıl farklı ürün gruplarında onlarca yeni teknoloji ürettiklerini kaydediyor.

Her yıl cironun yaklaşık yüzde 2’sini AR-GE’ye ayırdıkları, 2020’de Türkiye’de sektör ayrımı olmaksızın en çok AR-GE harcaması yapan dokuzuncu şirket oldukları bilgisini veren Erdoğan; AR-GE’nin yatırımların odağında olmaya devam edeceğinin altını çiziyor.

Turan Erdoğan ile Vestel’in AR-GE stratejisini ve yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Sizi rekabette öne çıkaran, fark yarattığınız alanlar neler?

Vestel sadece Türkiye’de değil, dünya çapında bir teknoloji üreticisi. Biz teknolojiye ayak uyduran değil, öncülük eden bir şirketiz. Dünyanın 157 ülkesine teknolojimizi ulaştırıyoruz. Her ülkenin tüketicisinin beklentisi doğrultusunda tasarladığımız ürünler, yüksek teknolojimiz, kalitemiz ve üretim hızımız rekabette fark yarattığımız unsurlar.

Hem yurtiçine hem de dünya pazarlarına sunduğumuz yenilikçi ürünlerin yanı sıra akıllı teknolojiler, otomotiv elektroniği gibi katma değeri yüksek alanlardaki çözümlerimizle de fark yaratıyoruz.

2020, nasıl bir yıl oldu?

Küresel ölçekte olağan dışı gelişmelerle dolu bir yıl olan 2020’yi hedeflerimize uygun bir şekilde kapattık. Pandeminin ilk dönemlerinde daralma yaşayan sektörümüz, bireylerin evdeki ihtiyaçlarını görme ve satın alma kararlarını ertelememe tercihleri dolayısıyla hızlı bir toparlanma yaşadı.

Beyaz eşya sektörü büyüme sağladı. Bu dönemde planladığımız yatırımları takvime uygun şekilde hayata geçirdik. Ülke ekonomimize sunduğumuz katkıyı artırmak, üretimde, ihracatta ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hareket ettik. Ciro açısından yüzde 25 büyüme kaydettiğimiz bu dönemde, istihdam kapasitemizde bir azalma meydana gelmedi. Aksine yeni ve güçlü alımlar yaparak 20 bin kişilik geniş bir aile olduk.

2021 yılı nasıl geçiyor?

2021 yılı bizim için ayrı ve özel bir yere sahip. Yeni marka yolculuğumuz ‘Vestel’le olur, neden olmasın?’ yılın ilk günlerinde kamuoyuyla paylaştık. Ürün ve teknolojilerimiz, hizmetlerimiz, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz, spor sponsorluklarımız ve aldığımız ödüllerle bu cümlenin hakkını verdik.

2021’in hızlı bir dengelenme süreci olacağını öngörmüştük. Nitekim bu dengelenmeyi hemen her sektörde hissediyoruz. Eve giren bir marka olarak 2021’de de büyüme trendimizi devam ettireceğiz.

Vestel City’den bahsedebilir misiniz?

Manisa’daki 1,3 milyon metrekarelik Vestel City, Avrupa’nın tek çatı altında entegre üretim yapan en büyük komplekslerinden biri. Vestel yalnızca bir TV ve beyaz eşya üreticisi değil, bir teknoloji şirketi. Kendimizi Endüstri 4.0’ın en büyük sahiplenıcisı olarak görüyoruz.

Bu dönüşümü Türkiye’de ilk gerçekleştiren fabrikanın Vestel City olması için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Uzun yıllardır yatırım yaptığımız bu dönüşümü yüzde 90’a varan bir oranda tamamladık. Karanlık üretim, robot-insan iş birliği, robot-robot iş birliği gibi birçok uygulamamız bulunuyor.

AR-GE’de nasıl bir stratejiyle hareket ediyorsunuz?

Üretimdeki gücümüzü dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz AR-GE faaliyetlerinden ve bin 800 kişilik AR-GE ekibimizden alıyoruz. Dünya pazarlarına yenilikçi ürünler ve katma değerli projeler sunmak adına farklı noktalardaki AR-GE merkezlerinde bilgi ve teknolojiye yatırım yapıyoruz. Müşterilerimizi dinliyoruz, onların ihtiyaç ve beklentileri her zaman önceliğimiz oldu.

Cironuzun ne kadarını AR-GE’ye ayırıyorsunuz?

Her yıl ciromuzun yaklaşık yüzde 2’sıni AR-GE faaliyetlerimize ayırıyoruz. 2020 yılında Türkiye genelinde sektör ayrımı olmaksızın en çok AR-GE harcaması yapan dokuzuncu şirket olduk. AR-GE, yatırımlarımızın odağında olmaya devam edecek. Hem ürettiğimiz teknolojinin devamlı gelişmesi hem de küresel ticarette ülkemizi daha güçlü kılmak için bu yönde sorumluluk almayı sürdüreceğiz.

Son dönemde geliştirdiğiniz ürünlerden bahsedebilir misiniz?

Teknolojiye ayak uyduran değil, öncü olan bir şirketiz. Her yıl farklı ürün gruplarında onlarca yeni teknolojiler üretiyoruz.

Pandemiden iki yıl önce IFA’da tanıttığımız Gün Işığı Teknolojimiz de bunun en iyi örneklerinden biri. AR-GE ekiplerimizin iki yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı hijyen odaklı ürünlerimizi tüketicinin beğenisine sunmamız pandemi dönemine isabet etti. Hem insanlara hem de dünyaya fayda yaratma amacıyla, tüketicilerimizin talep ve ihtiyaçları çerçevesinde; Gün Işığı Teknolojisi ile çok özel makineler ürettik.

Bu teknoloji nasıl faydalar sağlayacak?

Gün Işığı Teknolojisı’ni geliştirdik. Bu teknolojiye sahip buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, klimalar ürettik. İçerisindeki havayı temizleyen buzdolabımız, yaydığı doğal ışık ile zararlı oluşumları engelleyen bulaşık makinemiz, özel ışıklarla yıkadığı çamaşırlarda ekstra hijyen sağlayan, zararlı oluşumları yüzde 99,99 oranında ortadan kaldıran Sağlık Bakanlığı onaylı çamaşır makinemiz ve özel teknolojili süpürgelerimiz müşterilerimiz tarafından büyük ilgi gördü.

Pandemiyle tüketici davranışlarında değişimlere nasıl cevap verdiniz?

Bu süreçte tüketicinin sağlıklı yaşama ilgisi arttı. Biz de yine tam bu dönemde evinde fermente gıda üretmek isteyen ancak yeterli vakti ve uygun koşulları yaratamayan tüketicimizin yanında olduk. MAYA Teknolojili Buzdolabı ile herkes evinde kefir, yoğurt, sirke gibi sağlıklı gıdaları yapma olanağına kavuştu. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknolojiye sahip olmak, bizlere özellikle ARGE ve tasarım konusunda isabetli kararlar verdiğimizi kanıtladı.

“23’ÜNCÜ KEZ SEKTÖRÜN İHRACAT ŞAMPİYONU OLDUK”

“Vestel City’de ürettiğimiz ürünleri dünyanın 157 ülkesine ulaştırıyoruz. Bu yıl 23’üncü kez sektörümüzün ihracat şampiyonu olmanın haklı gururunu yaşadık. Sürdürülebilir ihracat başarımızın ardında dünya pazarlarına yenilikçi ürünler sunarak katma değer yaratmamız yatıyor.

Geçen yıl İngiliz White Knight ve Hostess şirketlerini satın alarak Avrupa’da daha da güçlendik. Sharp ile lisans anlaşmamızı yeniledik. Güney Koreli Daewoo ile 10 yıllık lisans anlaşması imzaladık. Bu önemli hamlelerle ihracattaki konumumuzu koruyor, stratejik pazarlarda söz sahibi olarak başarı grafiğimizi yükseltiyoruz.”

“AR-GE YATIRIMLARIMIZ SAYESİNDE BİRÇOK ÖDÜL KAZANDIK”

“EN YENİLİKÇİ MARKA OLDUK”

AR-GE yatırımlarımızla tüketicimizin ihtiyaç ve taleplerine çok hızlı bir şekilde yanıt verebiliyoruz. İhracattaki gücümüzü de AR-GE’den ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak nitelikteki üretimimizden alıyoruz.

Bu yıl dünyanın en prestijli tasarım ve inovasyon ödülleri arasında gösterilen Plus X Awards’da Vestel’in tasarımları, dünya devi rakiplerini geride bırakarak 65 ödülle yarışma tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Ayrıca organizasyonun en önemli ve en özel ödülü ‘En Yenilikçi Marka 2021’ unvanını da aldı.

“BİRİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLDÜK”

Vestel Elektronik de AR-GE faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası birçok önemli organizasyon tarafından ödüllendiriliyor, ürettiği teknolojiyi dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Vestel Elektronik, geçen yıl T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen AR-GE Merkezleri Ödülleri’nden birincilik ödülüyle döndü.

AR-GE merkezleri arasında personel istihdamı, harcama yoğunluğu, proje kapasitesi, iş birliği ve etkileşim, ticarileşme ve fikri mülkiyet yetkinliği gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede öne çıkan Vestel, 250 ve üzerinde AR-GE personeli istihdam eden AR-GE merkezlerinin değerlendirildiği kategoride birinciliğe layık görüldü.