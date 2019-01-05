Enerji alanında ortaklığa açığız
2018’de 8 milyar TL ciro yapan Altınbaş Holding, özellikle enerjide ortaklık tekliflerine sıcak bakıyor.
Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş “2019’u parası olana fırsat yılı olarak görüyorum. Enerjide güçlü bir ortaklıkla ilerleyebiliriz” diye konuşuyor.
Bu yıl hizmet ihracatında da önemli gelişmeler beklediğini söyleyen Ali Altınbaş ile 2019 yılı beklentilerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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