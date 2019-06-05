İhracat pazarlarında büyümeyi planlıyoruz
2019’u 450 milyon TL ciroyla kapatmayı hedefleyen Arzum, büyümesini ihracatla sürdürüyor.
Şirket, ihracatın ciro içindeki payını yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarmayı planlıyor.
Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “Türk kahve kültürünü dünyaya yayacağız” diyor.
Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymak hedefiyle yurtdışında da büyüdüklerini vurgulayan Kolbaşı ile Arzum Okka’nın Starbucks’lara girişinden hedef pazarlarına kadar pek çok konuyu konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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