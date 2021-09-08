Tekstil sektöründe gömleklik kumaş alanında dünyanın sayılı üreticilerinden biri olan Söktaş, kişiye özel dikim gömlekte yeni bir adım atacak.

Söktaş CEO’su Muzaffer Turgut Kayhan, lüks markalar için 500 Euro’luk özel gömlekler diktiklerini söylüyor. Lüks gömleklik kumaş sektöründe yıllık 10 milyon metre üretim kapasitesiyle dünyada ilk sıralarda yer alan ve sektörde 50 yılı geride bırakan Söktaş, kişiye özel dikimde yeni bir marka çıkarmaya hazırlanıyor.

Pandemiden hemen önce Hindistan’daki şirketini 125,6 milyon TL’ye satan Söktaş, buradan elde ettiği gelirle, tekstilde dijitalleşme ve özel dikim yatırımlarının yanı sıra ailenin tarımdaki şirketi Efeler Çiftliği’nde yeni ürünlerle büyümeye odaklanacak.

2020 yılı cirosu 260 milyon TL olan Söktaş’a ailenin genç üyesi Muzaffer Turgut Kayhan liderlik ediyor. Pandemi sürecinde CEO’luk görevini üstlenen Kayhan, sorularımızı yanıtladı.

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