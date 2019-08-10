Markamızı büyütmek için AR-GE’ye devam edeceğiz
Mühendislik ve coğrafi bilgi sistemleri yazılımları üreten Netcad, bu yıl 30’uncu yaşını kutluyor. Netcad CEO’su Ali Güven, “Şu anda Netcad’in AR-GE giderlerinin cirosuna oranı yüzde 53. Netcad olarak en büyük hedefimiz AR-GE konusundaki çalışmalarımıza devam etmek” diyor. Şirket yurtdışına açılmak için de hazırlık yapıyor.
Gözde Yeniova
gyeniova@ekonomist.com.tr
Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan mühendislik ve coğrafi bilgi sistemleri yazılımı şirketi Netcad, alanında öncü markalardan biri. Türkiye’deki faaliyetleri dışında yurtdışına da yazılım ihracatı hazırlığında olan şirket, özellikle AR-GE çalışmalarına öncelik vererek yeni ürün geliştirmeye odaklanıyor.
Ürün odaklı bir firma olduklarını söyleyen Netcad CEO’su Ali Güven, “Proje yapmak bizim öncelikli hedefimiz değil. Hep ürüne odaklanırız” diyor. Netcad CEO’su Ali Güven ile markalaşma yolculuklarını ve gelecek planlarını konuştuk.
Bu yıl 30’uncu yılını kutlayan Netcad’in markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız?
Bizim markalaşma yolculuğumuz kuruluş hikayemizle başlıyor. Çünkü bu hikâye hem bizim hem de ülkemiz için bir dönüm noktası. Sahada ölçüm yapan ve bu ölçümleri çok uzun hesaplamalar sonrası koordinatlara çevirebilen haritacılar, yaptıkları tüm bu çalışmaları kâğıtlara elle geçiriyorlardı.
Yıl 1989 olduğunda, koordinatları, çizgi alanlarını bilgisayar ortamında gören haritacılar, buna inanamadılar ve bir devrim olarak yorumladılar. Çünkü Netcad, kendileri için büyük bir kolaylıktı. Bu nedenle
de çok sahiplendiler ve yazılımın gelişmesine çok katkı sağladılar.
Netcad de kullanıcılarının talepleri doğrultusunda kendini geliştirerek harita, kadastro, planlama, kamulaştırma, toplulaştırma, yol/baraj/tünel tasarımı, tarım, orman, jeoloji, maden, çevre, şehir planlama ve altyapı sektörüne yönelik çok zor işleri bilgisayar ortamında çok daha doğru, kolay ve hızlı yapmayı sağlıyor.
Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz? En güçlü olduğunuz ürün ve alanlar hangileri, neden?
Netcad, bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan Türkiye’nin lider GIS (Coğrafik Bilgi Sistemleri) şirketi. Ayrıca ülkemiz mekânsal verisinin yüzde 85’ini üreten bir şirket. Bu verilerin daha etkin yönetilmesini ve paylaşılmasını sağlamak amacıyla, kamu kurum kuruluşları için kurumsal coğrafi bilgi sistemleri, belediyeler için ise kent otomasyon sistemleri geliştiren bir şirket.
Netcad, web bazlı yazılım geliştirme sürecine; hız, ekonomi ve güvenlik sağlamak amacıyla, kendi yazılım geliştirme platformu olan NETIGMA’yı geliştirmiş. 200’ü aşkın projeden elde edilen tecrübeyle NETIGMA’nın yazılım geliştirmede yüzde 70 zaman tasarrufu sağladığı görülmüş. Bu çok önemli bir rakam.
Şirket geçen yılı nasıl kapattı? 2019 yılında ne bekliyorsunuz?
2018 yılının hepimiz için zorlu bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Fakat biz Türkiye olarak bu tür zorlu dönemleri çok gördük, geçirdik. Bizim büyüme stratejimiz hız kesmeden devam ediyor. 2019 için oldukça heyecanlıyız. Netcad’in 2019 büyümesi iki ana yönde. İlki verimlilik, ikincisi ise etkinlik.
Yani birisi yaptığınız işi doğru yapmak, ikincisi ise doğru işi yapmak. Netcad GIS/CAD uygulamaları konusunda büyümesine devam ederek belediyelerdeki, kamudaki ve özel sektördeki varlığını genişletecek. Hem pazarda daha fazla kuruma ulaşacak, hem de bulunduğu kurumlara daha fazla ürün ve proje sunacak.
Diğer yandan tüm teknolojiler artık yazılımlar, tüm yazılımlar da artık ‘konum’ bilgisi üzerine inşa edildiği için GIS yalnızca harita, tapu, kadastro yönetiminde değil, aklımıza gelebilecek her türlü uygulamanın içine girecek. Ayrıca bir de çözüm ortaklığı yapısını hayata geçiriyoruz.
Bu çözüm ortaklığı satış, proje yapımı, bakım destek, sistem entegrasyonu gibi değişik alanlarda olacak ve her sektörde konusunda uzmanlaşmış firmalar ile çalışarak sektörel çözüm kataloğumuzu geliştireceğiz.
Türkiye’de ve yurtdışında markanızı iyi konumlandırmak, büyütmek için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Netcad için yazılım ihracatı en öncelikli konulardan birisi. Yerli yazılımın desteklendiği, yazılım ihracatı teşviklerinin arttığı ve çeşitlendiği bugünün ortamı da bu vizyonumuza paralel. Biz bugüne kadar uzun bir hazırlık dönemindeydik. Elbette ihracat yönünde çalışmalarımız oldu. Mesela Azerbaycan’da ve bazı diğer ülkelerde önemli projeler yaptık. Ama asıl şimdi uluslararası pazara hazırız.
Türkiye’de markanızı büyütmek adına nasıl bir stratejiyle hareket ediyorsunuz?
Netcad, AR-GE ve inovasyonun gereken öneme bir türlü ulaşamadığı ülkemizde, yazılım gibi bir alanda var olmuş, bu var oluşunu 30 yıldır büyüyerek sürdürmüş, GIS konusunda ülke lideri olmuş, dünyadaki global lider firmaların pazarı ele geçirmediği tek ülkeyi Türkiye yapmış bir şirket.
Ayrıca sektöründe yüzde 85’lere varan bir pazar payı elde etmiş, bu başarısının sonunda da yatırım fonu tarafında yatırım yapılmaya layık görülmüş, çok değerli bir şirket. Tüm bu başarılı geçmişin en önemli öğesi Netcad’in ‘müşteriye samimiyet ve dürüstlük’ prensibini her şeyin merkezine oturtması. Netcad’in en önemli stratejisinin bu olduğunu söyleyebilirim.
Rakiplerinize göre sizi farklı kılan nedir?
Müşteri ihtiyaçlarını çok iyi gözlüyoruz, mevzuatı ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bunun neticesinde de ihtiyaçlara en iyi teknolojiyle çözüm sağlamış oluyoruz. Bazen de daha müşteri ihtiyacı ortaya çıkmadan biz onun hayatını kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz.
Hem tüm yazılım kodlarının bize ait olması hem de deneyimli yazılımcı ve teknik personelimiz bizim için çok büyük avantaj. Rakip firmalar arasında bizi öne çıkaran en önemli nokta, paket ürün çıkarma anlayışımız. Biz ürün odaklı bir firmayız, proje yapmak bizim öncelikli hedefimiz değil. Hep ürüne odaklanırız.
Markanızı geleceğe güçlü taşımak adına bundan sonra yapmayı planladığınız çalışma ve yatırımlar neler?
Netcad olarak en büyük hedefimiz AR-GE konusundaki çalışmalarımıza devam etmek. Şu anda Netcad’in AR-GE giderlerinin cirosuna oranı yüzde 53. Bu gerçekten çok yüksek bir oran.
Eğer AR-GE birinci önceliğiniz ise yani ürün geliştirmeyi kesmez, yaratmayı vazgeçilmez bir süreciniz olarak tutmaya devam ederseniz, başarı kesindir, şirket değeriniz katlar da katlar. Eğer birinci amacınız kâr, ciro, büyüme ve şirket değeri olursa bunu sürekli yapamazsınız.
“NETCAD GLOBAL BİR YAZILIM ŞİRKETİ OLACAK”
TAXİM CAPİTAL’LE ORTAKLIK
Netcad, coğrafi bilgi sistemleri ve mühendislik alanlarında mekânsal planlamadan arazi düzenlemesine, alt yapıların oluşturulmasından üst yapılara kadar yerleşim alanlarının tasarlanması ve yönetilmesine yönelik geliştirdiği yazılımlarla Türkiye’nin en yaygın kullanılan yazılımı.
Şirketimiz alanında oldukça saygın bir özel sermaye yatırım fonu olan Taxim Capital ile güçlerini birleştirdi. Bu güç birliğiyle Netcad, yurtiçinde ve yurtdışında büyümeye ve yatırımlarına devam edecek.
İHRACATTA ÖNCÜ
Netcad, Taxim Capital’in de desteği ile mevcut müşteri portföyünden gelen farklı fonksiyonlardaki taleplere uygun yazılım çözümleri geliştiriyor. Yeni girilen sektörlerdeki öncü firmaların talepleriyle uyumlu yazılım ürünlerini devreye sokuyor.
Ülkemizde şirketlerin daha verimli çalışmalarını sağlayacak yeni yazılımlar geliştiriyor. Türkiye’de gösterilen başarının komşu ülkelerden başlayarak civar coğrafyaya yayılmasına böylelikle de Türk yazılımlarının ihraç edilebilmesine öncülük etmeyi amaçlıyor. Özetle Netcad, yakın gelecekte global bir yazılım şirketi olacak.
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