Koç Holding, 2016’da başlattığı kültürel değişim programıyla iddialı. Değişime liderlik edecek kültürel dönüşüm sürecinde grubun yol haritasını anlatan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Daha çevik ve esnek bir organizasyonel kültüre sahip olmayı amaçlıyoruz” diyor.

Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdam gibi birçok alanda lider grubu Koç Holding, kültürel bir değişim süreci yaşıyor. Koç Grubu, yaşanan belirsizlikleri ve değişim sürecini yönetebilmek üzere 2016 yılında başlattığı kültürel dönüşüm hamlesiyle pandemi sürecinde de farklılaşmayı başardı.

Grubun içinde bulunduğu kültürel değişim programını ve izledikleri yol haritasını Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’ndan dinledik. ‘Çevik ve İyi Şirket Yaratmak’ başlıklı online CEO Buluşma toplantısında Capital & Ekonomist dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün sorularını yanıtlayan Levent Çakıroğlu, grubun dönüşüm yolculuğunu anlattı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.