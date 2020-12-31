Doğan Holding’i değer odaklı, sorumlu bir yatırım holdingi olarak tanımlayan Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, “Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir, örnek bir iş modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diyor.

Türkiye’de 61 yıl kadar uzun bir süre iş hayatının içinde olan Doğan Holding, özellikle Ekonomist dergisinin de yayın hayatına girdiği 1990’lı yılların başından itibaren büyüme atağına kalktı.

Türkiye’de ve dünyada farklı sektörlere yatırım yapan bir grup olduklarını söyleyen Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, “Kurumsallaşmayı ilk başlatan şirketlerden biri olarak aslında Türkiye ile birlikte büyüdük” diyor.

Son 10 yılda hem yatırım yaptıklarını hem var olan yatırımları korumaya çalıştıklarını, hem de çok zorlu süreçlerden geçtiklerini aktaran Faralyalı, “Çok ağır ve emsali görülmemiş vergi cezaları ödedik.

Ama ülkemize değer katmak için çalışmaya hep devam ettik. 61 yıldır olduğu gibi Türkiye’ye inanarak yatırım yapmaya ve değer katmaya devam ediyoruz” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.