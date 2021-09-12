Doku mühendisliği ve yapay organ üretim teknolojilerine biyomalzeme geliştirmek amacıyla kurulan start up girişimi Zetamatrix, İskefe Holding yatırımının ardından hedef büyüttü. Şirket, yurtiçinin yanı sıra Hollanda ve Amerika’da bulunan ofisleriyle ile birlikte uluslararası pazarda büyümeye hazırlanıyor.

BEST OF R&D 22 AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

İki bilim insanı Savaş Taşoğlu ve Emel Sokullu tarafından kurulan Zetamatrix, doku mühendisliği, rejenaratif tıp, farmakoloji mühendisliği gibi gelişen alanlarda artan yeni nesil biyomalzeme ihtiyacına yönelik biyoyazıcılara da uyumlu biyomürekkep grubu ürünler üreten bir girişim.

Uzun yıllardan beri akademik girişimcilik konularında ayrı projeler yürüten Assoc. Prof. Savaş Taşoğlu ve Asst. Prof. Emel Sokullu, 2020 senesinde bir araya gelerek biyomalzeme alanındaki çalışmaları Zetamatrix çatısı altında sürdürmeye karar verdi. 2021 Mart ayında İskefe Holding’ten yatırım alan şirket, hızlı bir büyüme ivmesine girmeye hazırlanıyor.

İskefe Holding’in yatırımıyla birlikte AR-GE, satış, pazarlama ve finans alanında hız kazanan şirket, yurtiçinin yanı sıra Hollanda ve Amerika’da bulunan ofisleriyle ile birlikte uluslararası pazarda büyüme hedefi koydu. Zetamatrix Kurucu Ortağı Assoc. Prof. Savaş Taşoğlu ve Asst. Prof. Emel Sokullu, şirketin yeni dönem hedeflerini anlattı.

Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Nasıl ortaya çıktı Zetamatrix?

Savaş Taşoğlu: Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü ilintili öğretim üyesi ve Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırmaları Merkezi’de araştırmacıyım. Halihazırda dört tanesi Amerikalı firmalar tarafından lisanslanmış ve ürüne dönüşmüş toplam beş tane patentim mevcut. Aynı zamanda geçtiğimiz sene itibarıyla 2,2 milyon dolar yatırım alan Qrfertile’in kurucu ortağıyım.

Emel Sokullu: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacıyım. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın 250K Sağlıkta Yeni Fikirler yarışmasından 2018 senesinde ödül aldım. Royal Academy Leaders of Innovation Fellowship bursuyla İngiltere ve Viveka İsrail’de çeşitli girişimcilik ve hızlandırma programlarına katıldım. Organoid konusunda patent süreci devam eden bir girişimciyim.

Zetamatrix; doku mühendisliği, rejenaratif tıp, farmakoloji mühendisliği gibi gelişen alanlarda artan yeni nesil biyomalzeme ihtiyacına yönelik biyoyazıcılara da uyumlu biyomürekkep grubu ürünler üreten bir girişim.

Uzun yıllardan beri akademik girişimcilik konularında ayrı projeler yürütmüş bir ekip olarak 2020 senesinde bir araya gelerek biyomalzeme alanındaki çalışmalarımızı Zetamatrix çatısı altında sürdürmeye karar verdik. Hammadde sağlayıcı firmalarla yaptığımız görüşmeler esnasında İskefe Holding ile bir araya geldik.

Girişimimize yatırım yapmayı teklif eden İskefe Holding’in yatırımıyla birlikte AR-GE, satış, pazarlama ve finans alanında büyümemiz hız kazandı.

Pandemiden nasıl etkilendiniz? 2020 yılını nasıl kapattınız?

Savaş Taşoğlu: Zetamatrix, pandemi döneminde kurulan ve çok hızlı şekilde yatırımcı firmamızın katılmasıyla evrilen ve büyüme gösteren genç bir firma. 2020’den itibaren hızlanan şirketleşme çalışmalarımız 2021 itibarıyla sonuçlandı. Yatırımcımızla birlikte üç ortaklı bir yapı şeklinde kurularak faaliyetlerine başladık.

2021 yılı büyüme hedefiniz nedir?

Emel Sokullu: Kolajen ve jelatin türevi dört temel biyomalzeme ürünümüz ile satışa hazırız. Bu yıl ürün grubumuza ekleyeceğimiz farklı içeriklerle birlikte biyomürekkep ürün çeşidimizi arttırmayı ve ilk aşamada fiyat, hız ve kolay sağlanabilirlik avantajlarıyla yurtiçi pazarında var olmayı hedefliyoruz. Eş zamanlı olarak Hollanda ve Amerika’da bulunan ofislerimizle ile birlikte uluslararası pazarda da yer almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

AR-GE merkeziniz ne zaman kuruldu? Bu merkezde kaç kişi çalışıyor?

Savaş Taşoğlu: Zetamatrix, 2021 Mart ayı itibarıyla faaliyete geçti. AR-GE ekibimizde altı personelimiz görev yapıyor.

Merkezi büyütme planınız var mı?

Emel Sokullu: Uluslararası ölçekte temiz odanın faaliyete alınması ve üretimimizin Hollanda ve Türkiye’de eşzamanlı gerçekleşmesini planlanıyoruz. Amerika ofisimiz sadece satış ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verecek. Hedeflediğimiz AR-GE projelerimizin hayata geçmesi için dünya ölçeğinde ilaç ve kozmetik firmalarıyla ve Türkiye’deki laboratuvarlarla görüşmelerimiz devam ediyor.

2021 yılı AR-GE çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Savaş Taşoğlu: Bu yıl ARGE projelerimiz biyomürekkep içeriğinde devam edecek. Farklı biyolojik tabanlı malzemelerden, çeşitli büyüme faktörlerini destekleyen, mavi ve kırmızı biyoteknoloji alanları kapsamına giren ürün geliştirme ve optimizasyon çalışmalarımız devam ediyor.

AR-GE stratejinizin temel unsurları nelerdir?

Emel Sokullu: Güvenilir, sürdürülebilir, katma değer yaratan, özgün moleküllerle zenginleştirilmiş olması AR-GE stratejimizin temel unsurları arasında yer alıyor.

Biyoyazıcı ve üç boyutlu hücre kültürü uygulamalarında yapay organ ve yapay doku oluşumunu tetiklemeye yönelik, avantaj sağlayan yüksek teknoloji ürünü biyomürekkepleri dünyayla eşzamanlı üretebilmek stratejimizin en önemli noktalarından biri.

Zetamatrix olarak ilaç ve kozmetik sektöründeki büyük oyuncuların yanı sıra ürünlerimizi üniversite araştırma laboratuvarları ve AR-GE merkezlerine en hızlı ve uygun maliyetli şekilde sağlamayı hedefliyoruz.

Halihazırda cironuzun ne kadarlık bir bölümünü AR-GE’ye ayırıyorsunuz? Bu oran yıllar içinde değişim gösterdi mi?

Savaş Taşoğlu: Zetamatrix için sağlanan yatırımın ilk üç sene ağırlıklı yüzdesi AR-GE çalışmalarına ayrıldı. Zetamatrix bir AR-GE üretim şirketi olarak faaliyete geçti ve dünya devleriyle aynı masada rekabet avantajını sürdürebilmesi için AR-GE faaliyetlerinde kazandığı ivmenin hiç azalmadan devam edecek olması şirket vizyonunun temel unsurları arasında yer alıyor.

Şu anda AR-GE çalışmalarını yaptığınız yeni ürünleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Emel Sokullu: AR-GE çalışmalarımızı farklı kaynaklardan elde edilen kolajen, jelatin ve diğer biyomalzeme içerikli biyomürekkeplerin geliştirilmesi yönünde sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra denizden elde edilen özgün moleküller, kitosan ve aljinat gibi farklı biyopolimerler üzerine AR-GE çalışmalarımız devam ediyor.

Diğer yandan hücre kültürü ve biyoyazıcı uygulamaları için kullanılan üretimi kolay ve ölçeklenebilir sarf malzemelerin üretimine yönelik AR-GE çalışmalarımız da planlarımız arasında yer alıyor.

AR-GE çalışmalarınız sizi diğer şirketlerden nasıl farklılaştırıyor?

Savaş Taşoğlu: AR-GE çalışmalarımız kapsamında özgün molekül ve bileşenlerin arayışı içindeyiz. Bu noktada farklı iş birlikleri kurguladık. Bunların yanı sıra biyoyazıcı sektörüne yönelik alternatif metodlar üzerine var olan uzmanlığın ticari ürünlere dönüştürülebilirliği kapsamında da ileri teknoloji çalışmalarımız halihazırda devam ediyor.

Başvurusu yapılmış olan ARGE projelerimizle ulusal ve uluslarası ölçekteki işbirliklerimiz neticesinde en ileri yaratıcı teknolojik çözümleri bu alana yönelik olarak geliştirme inancıyla projelerimizi yürütüyoruz.

Farklı katma değer unsurlarıyla hayatı iyileştirmeye yönelik oluşturduğumuz teknolojiler bir yandan geleceğin teknolojilerini çalışan araştırma gruplarına gereken sarf malzemeye kolay ve hızlı erişebılırlık avantajı sunarken diğer yandan geliştirdiğimiz yaratıcı teknolojik çözümlerle ileri teknolojinin kalbinde yer almayı ve bu bağlamda sürdürülebilir yaşam teknolojilerine katkı sunmayı hedefliyoruz.

Biyomürekkep/biyomalzeme esaslı ürünlerimiz özellikle hayvan deneylerinin azaltılması anlamında ilaç ve kozmetik sektörünün en çok tercih ettiği, biyolojik ortamları oluşturmayı destekleyen ürünler olarak dünya pazarında öne çıkıyor.

Bu nedenle son derece dikkat çeken ve pazar payı büyüyen bir alan. Bu alanda yetkin ve ARGE altyapısı en üst seviyede hazır takımı ihtiyaç olan en optimum kapasitede hayata geçirerek sadece Türkiye’de değil dünya pazarında da adı geçen bir marka bilinirliği oluşturmayı hedefliyoruz.

En iyi bildiğimiz işi ve en güvendiğimiz takımı oluşturup kurgulayarak çıktığımız bu yolda hayata katkı koymanın heyecanıyla emin adımlarla ilerliyoruz.