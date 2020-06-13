Koronavirüs salgını nedeniyle dünya ekonomisi bu yıl ciddi bir küçülme yaşayacak. Fakat 2021 ve sonrası için farklı görüşler var.

Türkiye’nin önde gelen altyapı gruplarından Akfen Holding’in patronu Hamdi Akın, rakamlardan ziyade dünya ekonomisindeki yeni modele işaret ediyor.

Yeni ekonomik düzende belli sektörler ve start up’ların öne çıkacağını anlatan Akın, ekonominin 2021’den itibaren ciddi bir şekilde hareketleneceğini söylüyor.

Akın, 2021 ve 2022’de artacak birleşme ve satın alma işlemlerinin ekonomiye damgasını vuracağını düşünüyor. Akfen’in de bu süreçte start up ve teknoloji girişimlerine daha fazla kaynak ayıracağını söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.