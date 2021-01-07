Medicana Sağlık Grubu pandemide frene basmadı. Ataşehir hastanesini açmaya hazırlanan grubun yönetim kurulu başkanı Hüseyin Bozkurt, “2021’de İstanbul’da Ataköy ve Zincirlikuyu’da yeni hastane yatırımlarımız olacak” diyor.

Sağlık sektörü, pandemi sürecinin en kritik alanlarından biri oldu. Sağlık hizmetlerine olan talebin artması, sektördeki şirketlerin de yatırımlarının devam etmesini sağladı.

Bu şirketlerden biri de Medicana Sağlık Grubu. Temelleri 1992 yılında atılan ve Türkiye’nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer alan Medicana Sağlık Grubu, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor.

İstanbul, Ankara, Sivas, Samsun, Konya ve Bursa’nın ardından geçtiğimiz günlerde İzmir’deki hastanesini de devreye alarak hastane sayısını 13’e çıkaran grup, yakında Ataşehir hastanesini açmaya hazırlanıyor.

Bu yatırımları 2020 yılında pandemiye rağmen kararlılıkla hayata geçirdiklerini vurgulayan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, “Pandemi sebebiyle yaşanılan ekonomik durgunluğa rağmen halkımızın en ihtiyaç duyduğu zamanda yatırımlar durmamalı diye düşündük ve hastane yatırımlarımıza devam ettik” diyor.

Grubun 2021’de de İstanbul’da merkezi lokasyonlarda yeni yatırım planları olacak. Ataköy ve Zincirlikuyu’nda sağlık yatırımı gerçekleştireceklerini belirten Hüseyin Bozkurt, sorularımızı yanıtladı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.