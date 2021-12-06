2021’i 200 milyon Euro ciroyla kapatacak olan Kimpur, halka arz sürecini de başlattı. Düzce’de yeni tesis kuracak olan şirket, globalleşme hedefiyle de Letonya’da bir fabrika satın aldı.

Kimpur A.Ş. CEO’su Cavidan Karaca, “Yeni dönemde hedefimizde ABD, Batı Avrupa, Güney Amerika ve Rusya var” diyor.

38 yıllık geçmişe sahip Kimteks Poliüretan (Kimpur); otomotiv, ayakkabı, mobilya, yapı, inşaat gibi farklı sektörler için poliüretan sistemlerinin üretimini gerçekleştiriyor.

2021’in ilk altı ayında 970 milyon TL ciroya ulaşan şirket; son beş yılda üretim kapasitesini 65 bin tondan 120 bin tona, satışlarını 28 bin 500 tondan 73 bin tona yükseltti.

2021’i 90 bin tonluk satış miktarıyla kapatacaklarını öngören Kimpur A.Ş. CEO’su Cavidan Karaca, yıl sonu ciro hedefinin 200 milyon Euro olduğunu söylüyor.

“Mevcut emtia fiyatlarıyla değerlendirirsek, ilerleyen süreçte 350-400 milyon Euro ciroya ulaşabiliriz” diyen Karaca, Letonya’da satın aldıkları tesisle Avrupa’da da üretim yapar hale geleceklerini kaydediyor.

Halka arz gelirlerinin bir kısmıyla Düzce’de 13 milyon dolar bütçeli yeni tesis yatırımına da hazırlanan şirket, bu iki yatırımla üretim kapasitesini 120 bin tondan 200 bin tona çıkaracak. Cavidan Karaca ile Kimpur’un hedeflerini ve iş planlarını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın