Yerli üretimin payını yüzde 90’a çıkaracağız

Ağustos 10, 2019 0 Yorum 85 Okunma
Yerli üretimin payını yüzde 90’a çıkaracağız

Halen üretiminin yüzde 75’ini Türkiye’de üreten Pfizer Türkiye, birkaç yıl içinde bu oranı yüzde 90’a çıkarmayı hedefliyor.

Pfizer Türkiye Genel Müdürü Cem Açık, geçen yıl 2 milyar TL olan cirolarını bu yıl çift haneli büyüteceklerini söylüyor.

Şirketin mart ayından bu yana genel müdürlüğünü yürüten Cem Açık ile AR-GE çalışmalarından üretim faaliyetlerine kadar pek çok konuyu konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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