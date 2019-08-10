Yerli üretimin payını yüzde 90’a çıkaracağız
Halen üretiminin yüzde 75’ini Türkiye’de üreten Pfizer Türkiye, birkaç yıl içinde bu oranı yüzde 90’a çıkarmayı hedefliyor.
Pfizer Türkiye Genel Müdürü Cem Açık, geçen yıl 2 milyar TL olan cirolarını bu yıl çift haneli büyüteceklerini söylüyor.
Şirketin mart ayından bu yana genel müdürlüğünü yürüten Cem Açık ile AR-GE çalışmalarından üretim faaliyetlerine kadar pek çok konuyu konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Altının cazibesi devam eder mi?
Sonraki haber 40 yaş altı 40 CEO
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?