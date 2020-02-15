Yurtdışı merkezli fon şirketi kuracağım - Ekonomist

Yurtdışı merkezli fon şirketi kuracağım
Son beş yıllık süreçte özellikle limancılıkta yaptığı satın almalarla dikkatleri çeken ve 2 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan Yıldırım Holding, yeni satın almalar için görüşmelere devam ediyor.
Grup, bir süredir görüşmeleri devam eden ABD’deki Mississippi Limanı, Angola’da açılması beklenen liman ihalesi ve Kazakistan’da Ferro Alyaj şirketinin satın alma süreci dışında yeni bir satın alma planlamıyor.
Varlık fiyatlarının hala istenen seviyeye inmediğini söyleyen Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, üç yıl içinde sadece mevcut yatırımlardaki iyileştirmeler için 750 milyon dolarlık yatırım öngördüklerini aktarıyor.
2 milyar dolar cirolu grupta hissedar olarak devam ederken, bireysel olarak bir fon şirketi kurmak üzere çalışmaya başladığını da aktaran Yüksel Yıldırım, bu işte de iddialı bir hedefle yürüyor.
Londra veya New York merkezli olarak kuracağı fon şirketinin beş yıl sonra 1 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olmasını hedeflediğini dile getiriyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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