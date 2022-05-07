Halka arza hazırlanan Sun Tekstil, gelirlerini yeni yatırımlar, kapasite artırımı, geri dönüşüm ve AR-GE projeleri için kullanacak. Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlütürk, “Almanya, İtalya ya da ABD’de tasarım ve pazarlama ofisleri planlıyoruz” diyor.

Son iki yıldır halka arza giden şirketlerin sayısında hızlı bir artış söz konusu. İzmirli Sun Tekstil de bu dalgaya kapılanlardan oldu.

Türkiye’nin en büyük tekstil sanayi kuruluşlarından biri olan şirket, 2020 yılında İSO 500’de 272’nci sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 100 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında 22’nci sırada yer alıyor. Üretim faaliyetlerini İzmir’in Torbalı ilçesi ve Manisa’da bulunan tesislerinde yürütüyor.

Global markalara tasarım satan Sun Tekstil, en az 10 ülkeye doğrudan ihracat yapıyor. Şirketin, Sun Textile UK unvanıyla İngiltere’de ve Ekoten Tekstil unvanıyla İzmir’de faaliyet gösteren iki bağlı ortaklığı var.

Toplam bin 770 kişiye istihdam sağlayan Sun Tekstil’in yönetim kurulu başkan yardımcısı Sabri Ünlütürk ile halka arz süreçlerinden büyüme hedeflerine ve yatırım planlarına kadar pek çok konuyu konuştuk.

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