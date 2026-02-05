2026 Kış Olimpiyatları ne zaman, nereden izlenir? Kış Olimpiyatları Google doodle oldu

2026 Kış Olimpiyatları, İtalya’nın Milano ve Cortina d'Ampezzo şehirlerinin ev sahipliğinde yarın (6 Şubat) Milano'daki San Siro Stadyumu’nda gerçekleştirilecek görkemli açılış töreniyle resmen başlıyor. Her ne kadar curling gibi bazı müsabakalar 4 Şubat’ta fiilen start almış olsa da, dünya genelindeki sporseverlerin gözü yarınki resmi seremoniye çevrilmiş durumda.

Türkiye, bu yıl kış oyunları tarihinin en güçlü ve geniş katılımlı kafilelerinden biriyle podyum mücadelesi verecek. Team Türkiye adı altında yarışacak 9 milli sporcumuz ve branşları şu şekildedir:

Buz Pateni ve Sürat Pateni

Türkiye, kısa kulvar sürat pateni dalında tarihinde ilk kez 2 sporcuyla temsil edilecek.

Furkan Akar: Pekin 2022'deki başarısını madalyayla taçlandırmak için buzda olacak.

Denis Örs: Furkan Akar ile birlikte kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'nin gücünü temsil edecek.