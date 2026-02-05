2026 Kış Olimpiyatları ne zaman, nereden izlenir? Kış Olimpiyatları Google doodle oldu

Yarın akşam (6 Şubat) San Siro Stadyumu'nda yapılacak olan resmi açılış töreniyle oyunlar tam anlamıyla başlayacak. 93 ülkeden 3.500'den fazla sporcunun katılacağı bu dev organizasyonda, ay-yıldızlı formayı giyecek 9 kahramanımız podyum mücadelesi verecek.
2026 Kış Olimpiyatları, İtalya’nın Milano ve Cortina d'Ampezzo şehirlerinin ev sahipliğinde yarın (6 Şubat) Milano'daki San Siro Stadyumu’nda gerçekleştirilecek görkemli açılış töreniyle resmen başlıyor. Her ne kadar curling gibi bazı müsabakalar 4 Şubat’ta fiilen start almış olsa da, dünya genelindeki sporseverlerin gözü yarınki resmi seremoniye çevrilmiş durumda.
Türkiye, bu yıl kış oyunları tarihinin en güçlü ve geniş katılımlı kafilelerinden biriyle podyum mücadelesi verecek. Team Türkiye adı altında yarışacak 9 milli sporcumuz ve branşları şu şekildedir:
Buz Pateni ve Sürat Pateni
Türkiye, kısa kulvar sürat pateni dalında tarihinde ilk kez 2 sporcuyla temsil edilecek.
Furkan Akar: Pekin 2022'deki başarısını madalyayla taçlandırmak için buzda olacak.
Denis Örs: Furkan Akar ile birlikte kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'nin gücünü temsil edecek.
Kayak Branşları (Alp Disiplini, Koşu ve Atlama)
Kayak disiplinlerinde hem kadınlarda hem de erkeklerde önemli kotalar elde edildi.
Alp Disiplini: Ada Hasırcı (Kadınlar) ve Thomas Kaan Önol Lang (Erkekler).
Kayaklı Koşu: İrem Dursun (Kadınlar) ve Abdullah Yılmaz (Erkekler).
Kayakla Atlama: "Uçan Türk" lakaplı Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, ilk kez bu branşta 2 kişi olarak atlama kulesine çıkacaklar.
Para Kayak
Olimpiyat ruhunu Milano-Cortina atmosferinde temsil edecek bir diğer önemli isim:
Harun Mut: Para kayak alp disiplini kategorisinde ay-yıldızlı bayrağımızı temsil edecek tek sporcumuz.
Nereden izlenir?
2026 Kış Olimpiyatları, TRT Spor Yıldız'da ücretsiz olarak izlenebilecek.
Yayınlar, ayrıca EuroSport ve HBO'da da kesintisiz şekilde sürecek.