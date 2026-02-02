ARA
  Netcad Yazılım halka arz sonuçları açıklandı: Kişi başına kaç lot verdi?

Netcad Yazılım halka arz sonuçları açıklandı: Kişi başına kaç lot verdi?

Netcad Yazılım A.Ş. paylarının 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz süreci tamamlandı.

Netcad Yazılım halka arz sonuçları açıklandı: Kişi başına kaç lot verdi?

Netcad Yazılım, 46 TL hisse fiyatı ile 40 milyon lot dağıttı ve şirketin yüzde 29.20'si halka açıldı. Üç gün talep toplayan firmanın halka arz sonuçlarını açıklandı. Peki, Netcad Yazılım kişi başına kaç lot verdi, halka arza kaç kişi katıldı?

Şirket, 'NETCD' bist kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. Firma halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını AR-GE yatırımları ve işletme sermayesi için kullanacak. Netcad Yazılım 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı. Netcad Yazılım kişi başına 1104 TL değerinde 24 lot verdi. Firmanın halka arzına 994 bin 717 kişi katıldı.

