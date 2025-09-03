Jet hızıyla kovuldu, servet kazandı: Günlük 100 bin euro

Yaşanan ayrılık yani bir Bundesliga kulübünde sadece iki maçın ardından teknik direktörün görevden alınması pek rastlanan bir durum değil. Ve 2 maç sonra ayrılık Erik ten Hag için önemli bir tazminat, kulüp içinse yüklü bir maliyet anlamına geliyor.

GÜNLÜK 100 BİN EURO

Ten Hag’ın sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyordu. Bu nedenle kulüp, sözleşmede öngörülen yaklaşık 5 milyon Euro tazminat ödeyecek. Ten Hag'in görevde yalnızca iki ay kalmasına rağmen maaşıyla birlikte toplam maliyeti yaklaşık 6 milyon Euroya ulaşıyor. Ten Hag’ın Leverkusen’deki 60 günlük görevinde günlük kazancı 100.000 Euroya denk geliyor.

10 AYDA SERVET

Ünlü teknik direktör geçen yıl ekim ayı sonunda Manchester United'daki görevinden de alınmıştı. ESP, o dönem Ten Hag ve yardımcılarına toplam 14.4 milyon sterlin (Yaklaşık 16.5 milyon Euro) tazminat ödeneceğini duyurmuştu. Böylece Ten Hag 10 ay içinde önemli bir tazminat kazanmış oluyor.