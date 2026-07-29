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  • Ebeveynlere kritik uyarı: Çocuk kostümünde tehlikeli kimyasal, piyasadan toplatılacak

Ebeveynlere kritik uyarı: Çocuk kostümünde tehlikeli kimyasal, piyasadan toplatılacak

Piyasaya arz edilen bir çocuk kostümünde sağlığa zararlı kimyasallar tespit edilmesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ürün için toplatma kararı alınırken, satışının da ülke genelinde durdurulmasına karar verildi.

Ekonomist
Ekonomist
Ebeveynlere kritik uyarı: Çocuk kostümünde tehlikeli kimyasal, piyasadan toplatılacak

Ebeveynleri yakından ilgilendiren yeni bir ürün güvenliği uyarısı geldi. Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerinde sağlığa zararlı madde içerdiği belirlenen bir çocuk kostümü için hem toplatma kararı alındı hem de ürünün piyasaya arzı yasaklandı.

1 Çocuk kostümünde kimyasal tehlikesi

Çocuk kostümünde kimyasal tehlikesi

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne bir çocuk kostümü eklendi. Bir markaya "Jinafire Long Çocuk Kostümü" kimyasal riskler taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ürünün "kimyasal (fitalat tayini, alkilfenoller ve alkilfenol etoksilatlar tayini) testlerinden kaldığı kaydedildi.
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