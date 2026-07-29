Ebeveynlere kritik uyarı: Çocuk kostümünde tehlikeli kimyasal, piyasadan toplatılacak

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne bir çocuk kostümü eklendi. Bir markaya "Jinafire Long Çocuk Kostümü" kimyasal riskler taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ürünün "kimyasal (fitalat tayini, alkilfenoller ve alkilfenol etoksilatlar tayini) testlerinden kaldığı kaydedildi.