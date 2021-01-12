Dünya hayli zor bir yılı geride bıraktı. 2021’e aşı çalışmalarında umut veren gelişmelerle birlikte daha umutlu giriyoruz. Türkiye de pandemiden nasibini aldı. Sağlık Bankanlığı’nın verilerine göre, geçen yıl mart ayından bugüne kadar yaklaşık 22 bin insanımızı salgın nedeniyle kaybettik.

TALİP YILMAZ

tyı[email protected]

Pandemi, sadece insan sağlığına değil, ekonomilere de ağır tahribat verdi; vermeye de devam ediyor. Covid-19’un yeni versiyonu ile aşı çalışmalarına rağmen ülkeler ekonomilerini kapatma eğiliminde. Sonuç olarak, aşı çıktı diye bir anda sihirli bir değnek, her şeyi düzeltmiyor.

Pandeminin yarattığı tahribat sürecinde piyasalarda yaşanan yüksek hareketlilik parayı değerlendirme konusunda yatırımcıları zorluyor. Herkes yorum yapıyor ancak parayı doğru yatırım araçlarında değerlendirmek, enflasyon karşısında varlıkları korumak başka bir iş.

Piyasalarda yaşanan yüksek hareketlilikler, çevredeki insanların söylemleri, yatırımcıları, ‘yatırımcı’ kimliğinden uzaklaştırıp ‘oyuncu’ kimliğine yakınlaştırabiliyor. Uzun vadeli hedefler yerine kısa vadeli performanslara odaklanılabiliyor.

Eğer piyasalar çok iyi takip edilip, doğru hamleler yapılamıyorsa bu da ciddi zararlara neden olabiliyor. Burada yatırımcının ‘oyuncu mu, yatırımcı mı’ olduğuna karar vermesi gerekiyor.

Peki, piyasayı çok iyi okuyamıyorsanız varlıklarınızı değerlendirme adına ne yapmalısınız? Bunun yolu portföy yönetim şirketlerinden ve portföy yöneticilerinden geçiyor. Biz de buradan hareketle 2020 yılında başarılı bir dönem geçirmiş portföy yöneticileri ile konuştuk. 2021 yılında ne yapılması, portföylerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini sorduk.

Gözde Yeniova Saylak ve Ceren Oral Balaban arkadaşlarım, başarılı portföy yöneticilerinin değerlendirmelerini ve önerilerini aldı. Kapak haberimizde detaylı olarak okuyacaksınız. Haberimizin tablolarında hem BES hem yatırım fonlarında, türlerine göre en iyi performans sergilemiş fonları da listeledik.

Yatırımcılar, özellikle de finansal okur yazarlık seviyesi düşük yatırımcılar, bu yazıyı mutlaka okumalı. Burada yatırımcılara BES fonlarında fon tercihlerini yılda altı kez değiştirebildiklerini hatırlatmak istiyorum. Yani BES fonlarında getirinizde sizin yaptığınız fon tercihleri ana belirleyici. İkinci hatırlatmam yatırım fonu tarafında.

TEFAS platformu sayesinde sadece çalıştığınız bankanın yatırım fonlarını değil, başka portföy yönetim şirketlerinin de fonlarını alabiliyorsunuz. Bu yatırımcılara fon tercihi konusunda çok daha geniş imkanlar sunan bir sistem.

Herkese bol kazançlı bir yıl diliyorum.

Sağlıkla kalın…