Ekonomist Dergisi olarak kadının gücüne, kadının Türkiye ekonomisinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Yayın politikamızda, haberlerimizde bu konuya büyük önem veriyoruz.

TALİP YILMAZ

tyilmaz@ekonomist.com.tr

Türkiye ekonomisinin kırılganlıklardan daha az etkilenmesi için kadının iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğini, sürdürülebilir bir kalkınma için bunun şart olduğunu biliyoruz. Tek kanatla geleceğe uçmanın mümkün olmadığının farkındayız.

Bu farkındalıktan hareketle dergi olarak hazırladığımız içeriklerle de kadına, kadının iş hayatındaki önemine değiniyoruz. Elinizde bulunan sayımız da bunun en somut örneği. Özlem’in hazırladığı kapak haberinin dokuzuncusunu bu hafta yayınlıyoruz: ‘En Güçlü 50 Kadın CEO’.

Kapak haberimizin detaylarında listeye yeni girenleri, çıkanları bulabilirsiniz. Türkiye’nin yanında ilave görevler üstlenerek listede yukarı sıralara tırmanan isimleri göreceksiniz.

Ekonomist Dergisi olarak 30’uncu yaşımızın içindeyiz ve kurulduğumuz günden bu yana devam eden en uzun soluklu araştırmamıza değinmek istiyorum. ‘Yılın İş İnsanları’ araştırmamıza ‘Yılın Kadın Girişimcisi’ kategorisini 24 yıl önce ekledik. ‘İş insanı’ tanımlamasını ise 2004’ten bu yana kullanmaya başladık ve bu tanımlamamız da Türkiye’de kabul gördü.

Bir diğer dikkat çekmek istediğimiz başlık ise Yılın Kadın Girişimcisi Yarışması. Dergimizi matbaaya gönderme saatimizden sonra yapıldığı için bu yarışmamızın ödül töreni haberini bu sayımızda paylaşamıyoruz. Önümüzdeki sayıda törenimizin haberini detaylıca bulacaksınız. Ancak öncesinde sosyal medya hesaplarımızdan ve Ekonomist web sitesinden ödülle ilgili haberleri paylaşıyoruz.

2007’den bu yana iş ortaklarımız Garanti BBVA ve KAGİDER ile birlikte Yılın Kadın Girişimcisi Yarışması’nı düzenliyoruz. Bugün gelinen noktada yarışmamıza 40 bin civarında kadın yarışmacı başvuru yaptı. Kadın girişimci ekosisteminin gelişmesi adına yaptığımız bu çalışmayı çok değerli buluyorum ve değerli iş ortaklarımıza ve kadın girişimcilerimize teşekkürü bir borç biliyorum.

2002 yılında kadın girişimci oranı yüzde 4’lerdeydi. Bugün gelinen noktada çift hanelere ulaşmış durumda. Bu artan oranlar doğru yolda olduğumuzu, çorbada bizim de tuzumuzun olduğunu gösteriyor.

Burada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum, hizmet sektöründe büyük istihdam sağlayan restoranlar, kafeler kademeli olarak açılıyor. Lütfen kurallara uyalım. Yeni kapanmalara neden olabilecek adımlardan uzak duralım.

Sağlıkla kalın…