ARA
Bist 100
5114,97
3,13%
Bist 100
Dolar/TL
20,9003
0,4298%
Dolar/TL
Euro/TL
22,4006
0,0258%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0718
-0,4135%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1318,22
-0,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Tarım
  • 197,3 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

197,3 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 197 milyon 283 bin 150 lira tutarındaki tarımsal desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

02 Haziran 2023 | 14:15
0
197,3 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Kirişci, ​​​​​​​Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik ödemenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

197 milyon 283 bin 150 liralık tarımsal desteğin bugün hesaplara aktarılacağını vurgulayan Kirişci, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, söz konusu destek tutarları şöyle:

"Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 48 milyon 992 bin 707 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 48 milyon 485 bin 363 lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği 43 milyon 28 bin 44 lira, lisanslı depoculuk desteği 36 milyon 503 bin 165 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 18 milyon 942 bin 163 lira, hayvan gen kaynakları desteği 717 bin lira, mazot ve gübre desteği 614 bin 708 lira."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1318,22 -0,37%
  • ALTIN ONS 1961,65 -0,79%
  • BIST 100 5114,97 3,13%
  • DOLAR/TURK LIRASI 20,9003 0,4298%
  • EURO/TURK LIRASI 22,4006 0,0258%
  • EURO/USD 1,0718 -0,4135%
  • INGILIZ STERLINI 1,24592 -0,56901%
  • JAPON YENI 139,794 0,72%
  • KANADA DOLARI 1,34492 0%
  • RUS RUBLESI 81,4 0,4938%
Günün En Çok Okunanları
Yapay zekaya göre insanlığın sonunu getirecek kıyamet senaryosu
Opel Corsa yenilendi, 2023 bitmeden yollarda olacak
Opel Corsa yenilendi, 2023 bitmeden yollarda olacak
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Bugüne dikkat! Sağanak yağış geliyor
Bugüne dikkat! Sağanak yağış geliyor
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Konut alamayan da otomobile yöneldi... Rekor serisi mayısa taşındı
Konut alamayan da otomobile yöneldi... Rekor serisi mayısa taşındı
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Güneş enerjisinde ilginç buluş: Bu kayalar bataryaya dönüşebilir
GERİ
İLERİ
Yapay zekaya göre insanlığın sonunu getirecek kıyamet senaryosu
Opel Corsa yenilendi, 2023 bitmeden yollarda olacak
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Bugüne dikkat! Sağanak yağış geliyor
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Opel Corsa yenilendi, 2023 bitmeden yollarda olacak
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Bugüne dikkat! Sağanak yağış geliyor
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Konut alamayan da otomobile yöneldi... Rekor serisi mayısa taşındı
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Bugüne dikkat! Sağanak yağış geliyor
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Konut alamayan da otomobile yöneldi... Rekor serisi mayısa taşındı
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL