Almanya’da kurulan yapay zeka şirketinden Türkiye hamlesi

Türkiye girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin tanınan isimlerinden Barbaros Özbugutu, Almanya’da kurduğu yeni girişimi Donnerstag.ai ile Türkiye pazarına açılıyor. Özbugutu ve Volkan Özkan tarafından 2025 yılında kurulan Donnerstag.ai, Türkiye operasyonunu başlatarak global büyüme yolculuğunda yeni bir adım attı.

Donnerstag.ai, finans ekiplerinin farklı sistemler, veriler, dokümanlar ve manuel iş akışları arasında yürüttüğü operasyonları yapay zeka destekli bir aksiyon sistemiyle uçtan uca yönetiyor. Platform; finans operasyonları için gerekli bilgi ve belgeleri tek bir yerde bir araya getiriyor, işlemleri şirketlerin belirlediği kurallara göre kontrol ediyor, hata ve farklılıkları tespit ederek görünür hale getiriyor ve gerekli aksiyon ile onay süreçlerini yönetiyor. Sürecin sonunda gerçekleştirilen işlemleri ilgili kaynak sistemlere otomatik olarak aktarıyor. Böylece finans ekiplerinin manuel iş yükü azalırken, operasyonların daha hızlı, kontrollü ve izlenebilir şekilde yürütülmesi sağlanıyor.

Donnerstag.ai, standart bir ürün veya hazır şablon sunmak yerine, her şirketin finans operasyonlarını kendi sistemleri, verileri, kuralları, iş akışları ve onay mekanizmalarına göre şekillendiriyor. Donnerstag.ai’ın finans ve mühendislik ekipleri, şirketlerin finans ekipleriyle birlikte çalışarak mevcut operasyonları analiz ediyor ve bu süreçleri şirketin ihtiyaçlarına uygun şekilde platforma taşıyor. Böylece her kurum için kendi işleyişine uyum sağlayan, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir finans operasyon sistemi oluşturuluyor. Bu yaklaşım; alacak ve tahsilat yönetimi, borç ve fatura yönetimi, nakit ve banka yönetimi ile dönem sonu kapanışı gibi farklı finans operasyonlarında uygulanabiliyor.

Global teknolojinin geliştirme merkezlerinden biri İstanbul

Türkiye yapılanmasının önemli ayaklarından birini Donnerstag Tech Hub Istanbul oluşturuyor. Donnerstag.ai’ın global teknolojisinin geliştirilmesinde görev alan mühendisler İstanbul’daki teknoloji merkezi bünyesinde çalışırken, Türkiye şirket için yalnızca yeni bir pazar değil, aynı zamanda global ürün ve teknoloji geliştirme organizasyonunun da merkezlerinden biri haline geliyor.

Donnerstag.ai, Türkiye’deki müşterileri için yerel teknoloji altyapısını da devreye aldı. Şirketin Türkiye operasyonlarında kullanılan veriler Türkiye sınırları içerisinde barındırılırken; kurumsal güvenlik yaklaşımı ISO 27001 bilgi güvenliği yönetimi, KVKK uyumu, kontrollü veri kullanımı ve finansal süreçlerin uçtan uca izlenebilirliği üzerine kurulu.

Finans operasyonlarında “aksiyon açığını” kapatıyor

Donnerstag.ai’ın yaklaşımının merkezinde, şirketin “aksiyon açığı” olarak tanımladığı problem yer alıyor. Aksiyon açığı, finans sistemlerinde kayıt altına alınan bilgilerle bu bilgilerin güvenilir ve sonuçlanmış bir çıktıya dönüşmesi için gereken operasyonel çalışmalar ile sistemlerdeki kayıtlar arasındaki boşluğu ifade ediyor. Günümüzde u süreçlerin önemli bir bölümü excel dosyaları, e-postalar, portallar ve manuel iş akışları üzerinden yürütülüyor. Donnerstag.ai ise kayıt ve kanıtların toplanmasından işlemlerin doğrulanmasına, fark ve istisnaların çözülmesinden gerekli aksiyonların alınmasına ve sonuçların ilgili kaynak sistemlere aktarılmasına kadar tüm operasyon sürecini tek bir yapı üzerinden yönetiyor.

Şirket bu yaklaşımla finans ekiplerinin tahsilat süreçlerini daha etkin yönetmesini, hatalı ödemeleri gerçekleşmeden önce tespit etmesini, finansal verilerin arkasındaki işlem ve kanıtları izlenebilir hale getirmesini hedefliyor. Aynı zamanda otomasyonu artırırken, kontrol ve karar alma yetkisinin kurumlarda kalmasını sağlıyor.

Barbaros Özbuğutu: “Yapay zekanın finans dünyasındaki gerçek değeri, öneri üretmekten aksiyon almaya geçtiğinde ortaya çıkacak”Donnerstag.ai Kurucu Ortağı ve CEO’su Barbaros Özbugutu, Türkiye pazarına girişlerine ilişkin şunları söyledi: “Yapay zekanın finans dünyasındaki gerçek değerinin, yalnızca analiz yapan veya öneriler sunan sistemlerden, kontrollü bir şekilde aksiyon alabilen yapılara geçişle ortaya çıkacağına inanıyoruz. Finans organizasyonlarında bugün hala, sistemlerin kaydettiği bilgi ile güvenilir, doğrulanmış ve sonuca bağlanmış finansal çıktılar arasında önemli miktarda manuel iş bulunuyor. Donnerstag.ai olarak tam da bu alanı yeniden tasarlıyoruz. Hedefimiz, finans ekiplerinin zamanını tekrarlayan operasyonel işlerden kurtararak karar alma, kontrol ve stratejik çalışmalara ayırabilmelerini sağlamak. Bunu yaparken temel prensibimiz çok net: Yapay zekâ operasyonları hızlandırabilir ve belirlenen sınırlar içinde aksiyon alabilir; ancak yetki, kurallar ve finansal karar alma sorumluluğu her zaman kurumda kalır.Türkiye’yi yalnızca büyüyeceğimiz bir pazar olarak değil, yeni finans operasyon modelimizi geliştireceğimiz ve buradan dünyaya taşıyacağımız önemli merkezlerden biri olarak görüyoruz.”

Türkiye’de yerel ekip yapılanması

Barbaros Özbugutu liderliğindeki Donnerstag.ai, Türkiye pazarındaki büyümesini global yönetim ekibi, yerel satış yapılanması ve İstanbul’daki teknoloji ekibiyle destekleyecek. Şirketin yönetim ekibinde Co-Founder & Chief Executive Officer Barbaros Özbugutu, Co-Founder & Chief Delivery Officer Volkan Özkan ve Chief Technology Officer Eugenio Marchiori yer alıyor. Türkiye organizasyonunda ise Türkiye Pazarı Satış Müdürü Selim Görgün, ticari büyüme ve müşteri ilişkilerinden sorumlu olarak görev yapıyor. Donnerstag Tech Hub Istanbul bünyesindeki mühendislik ekibi de şirketin global ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarına katkı sağlıyor.

Donnerstag.ai’ın geliştirdiği sistemde yapay zeka, finans operasyonlarının oluşturulmasını ve yürütülmesini hızlandırıyor. Hangi işlemlerin otomatik olarak gerçekleştirileceği, hangilerinin insan onayı gerektireceği ve hangi durumların ilgili yöneticilere aktarılacağı ise kurumların belirlediği kurallar ve yetki sınırları doğrultusunda yönetiliyor. Bu sayede şirketler otomasyon seviyesini artırırken, finansal kararlar, denetim ve operasyonel sorumluluk üzerindeki kontrollerini koruyabiliyor.

Speedinvest liderliğinde 4,3 milyon euro yatırım ald

Merkezi Frankfurt’ta bulunan Donnerstag.ai, Aralık 2025’te Speedinvest liderliğinde 4,3 milyon euro tohum yatırım aldı. Yatırım turuna QED Investors, Crestone VC ve Avrupalı melek yatırımcılar da katıldı.

Şirket, aldığı yatırımla teknoloji altyapısını geliştirmeyi, farklı finans operasyonlarına yönelik kullanım alanlarını genişletmeyi ve uluslararası büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

