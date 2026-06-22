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2 kovanla başladı, 100 kovana ulaştı: "Ana Dokunuşu" projesi hayatını değiştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığının "Ana Dokunuşu ile Arı Sütü Değerleniyor" projesi kapsamında eğitim alan kadın üretici Şengül Mercan, 2 kovanla başladığı arıcılık serüveninde kovan sayısını 100'e çıkararak arı sütü üretimine başladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
2 kovanla başladı, 100 kovana ulaştı: "Ana Dokunuşu" projesi hayatını değiştirdi

Fındıklı Aksu köyünde uzun yıllardır tarım ve hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk annesi Şengül Mercan, devletin kadın üreticilere sunduğu destekleri üretime dönüştürüyor. 

1 Aile ekonomisine katkı sağlıyor

Aile ekonomisine katkı sağlıyor

Bakanlık tarafından düzenlenen ve bir hafta süren uygulamalı arı sütü eğitimini başarıyla tamamlayan Mercan, arıcılık faaliyetlerini büyüterek aile ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

2 Arıcılık hayatında dönüm noktası oldu

Arıcılık hayatında dönüm noktası oldu

Köyündeki işletmesinde kaz, ördek ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yanı sıra doğal ürünler ve ata tohumu üretimi de gerçekleştirdiğini belirten Mercan, arıcılığın hayatında dönüm noktası olduğunu ifade etti.

3 100 kovan arıya ulaştık

100 kovan arıya ulaştık

Mercan, "3 çocuğum ve eşimle birlikte tarım ve hayvancılık ile uğraşıyoruz. Arıcılık yapıyoruz. Aynı zamanda ata tohumlarının üretimini gerçekleştiriyorum. Doğal ürünler üretiyorum. 2 kovan arı ile başlamış olduğum yolculuğuma eşimin de desteğiyle 100 kovan arıya ulaştık. Şu anda arılarımızın birçoğunu yüksek rakımlara; orman gülü, komar balı (deli bal) veya acı bal üretimi için götürdük. Ormanın yüksek kesimlerinde, çiçek oranının yoğun olduğu bölgede bal yapımındalar" dedi.

4 Doğayla iç içe olmayı seviyor

Doğayla iç içe olmayı seviyor

Çocukluğundan bu yana çalışmayı ve üretmeyi çok sevdiğini vurgulayan Mercan, doğayla iç içe olmanın kendisine huzur verdiğini dile getirdi. 

5 Benim en büyük zenginliğim toprağım

Benim en büyük zenginliğim toprağım

Arıcılığa başladıktan sonra hayata ve doğaya bakış açısının değiştiğini belirten Mercan, "Hayata, ormanlara bakış açım bile çok farklı oldu. Yorulduğum anlar oluyor ama arıları kovanın içinde bal yapmış haliyle görünce bütün yorgunluğum geçiyor. Benim en büyük zenginliğim toprağım, hayvanlarım ve üretebildiğim her şey. Köyde yaşamaktan çok mutluyum. Bu orman bu dere bu ağaçların yapraklarının sesleri her şey bana huzur veriyor" ifadelerini kullandı.

6 Kadın üreticilere sağlanan destekler önemli

Kadın üreticilere sağlanan destekler önemli

Şengül Mercan, ata tohumlarının korunması ve doğal üretimin yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam edeceğini belirterek, kadın üreticilere sağlanan desteklerin kırsal kalkınmadaki önemine dikkati çekti.

7 Kilosu 60 bin TL

Kilosu 60 bin TL

Düzceli üreticiler tarafından üretilen arı sütü oluşturulan soğuk zincir ile saklanırken küçük kavanozlarda gram olarak satılıyor. Kalitesine göre arı sütünün kilosu 60 bin lirayı buluyor. Arı sütü almak isteyenler ise bunu direk arı yetiştiricilerinden temin edebiliyor.
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