2 kovanla başladı, 100 kovana ulaştı: "Ana Dokunuşu" projesi hayatını değiştirdi

Fındıklı Aksu köyünde uzun yıllardır tarım ve hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk annesi Şengül Mercan, devletin kadın üreticilere sunduğu destekleri üretime dönüştürüyor.
1 Aile ekonomisine katkı sağlıyor
Bakanlık tarafından düzenlenen ve bir hafta süren uygulamalı arı sütü eğitimini başarıyla tamamlayan Mercan, arıcılık faaliyetlerini büyüterek aile ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.
2 Arıcılık hayatında dönüm noktası oldu
Köyündeki işletmesinde kaz, ördek ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yanı sıra doğal ürünler ve ata tohumu üretimi de gerçekleştirdiğini belirten Mercan, arıcılığın hayatında dönüm noktası olduğunu ifade etti.
3 100 kovan arıya ulaştık
Mercan, "3 çocuğum ve eşimle birlikte tarım ve hayvancılık ile uğraşıyoruz. Arıcılık yapıyoruz. Aynı zamanda ata tohumlarının üretimini gerçekleştiriyorum. Doğal ürünler üretiyorum. 2 kovan arı ile başlamış olduğum yolculuğuma eşimin de desteğiyle 100 kovan arıya ulaştık. Şu anda arılarımızın birçoğunu yüksek rakımlara; orman gülü, komar balı (deli bal) veya acı bal üretimi için götürdük. Ormanın yüksek kesimlerinde, çiçek oranının yoğun olduğu bölgede bal yapımındalar" dedi.
4 Doğayla iç içe olmayı seviyor
Çocukluğundan bu yana çalışmayı ve üretmeyi çok sevdiğini vurgulayan Mercan, doğayla iç içe olmanın kendisine huzur verdiğini dile getirdi.
5 Benim en büyük zenginliğim toprağım
Arıcılığa başladıktan sonra hayata ve doğaya bakış açısının değiştiğini belirten Mercan, "Hayata, ormanlara bakış açım bile çok farklı oldu. Yorulduğum anlar oluyor ama arıları kovanın içinde bal yapmış haliyle görünce bütün yorgunluğum geçiyor. Benim en büyük zenginliğim toprağım, hayvanlarım ve üretebildiğim her şey. Köyde yaşamaktan çok mutluyum. Bu orman bu dere bu ağaçların yapraklarının sesleri her şey bana huzur veriyor" ifadelerini kullandı.
6 Kadın üreticilere sağlanan destekler önemli
Şengül Mercan, ata tohumlarının korunması ve doğal üretimin yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam edeceğini belirterek, kadın üreticilere sağlanan desteklerin kırsal kalkınmadaki önemine dikkati çekti.