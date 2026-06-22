2 kovanla başladı, 100 kovana ulaştı: "Ana Dokunuşu" projesi hayatını değiştirdi

Arıcılığa başladıktan sonra hayata ve doğaya bakış açısının değiştiğini belirten Mercan, "Hayata, ormanlara bakış açım bile çok farklı oldu. Yorulduğum anlar oluyor ama arıları kovanın içinde bal yapmış haliyle görünce bütün yorgunluğum geçiyor. Benim en büyük zenginliğim toprağım, hayvanlarım ve üretebildiğim her şey. Köyde yaşamaktan çok mutluyum. Bu orman bu dere bu ağaçların yapraklarının sesleri her şey bana huzur veriyor" ifadelerini kullandı.