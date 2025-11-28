Binlerce kişiye istihdam sağlayacak büyük adım

Üreticilerin iklim koşullarına bağlı olarak hasat ve yemlemeyle ilgili sıkıntılar yaşayabildiklerinin altını çizen Köşger, "Burada iklim koşullarından bağımsız olarak her zaman hasat, yemleme, üretim ve diğer çalışmaların yürütülebileceği, sağlıklı ve hijyenik bir alan oluşturuyoruz. Bu alanda hem tatlı su hem de tuzlu su ürünlerinin yanı sıra kabuklu deniz ürünleri de üretilebilecek. Ekonomik olarak hangisi rasyonelse, daha çok gelir getirecekse ve katma değer sağlayacaksa vatandaşlarımız onu üretecek. Esnek bir üretim sistemi var." dedi.