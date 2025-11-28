Binlerce kişiye istihdam sağlayacak büyük adım

Adana’nın Karataş ilçesinde devam eden tarıma dayalı sera ve su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, bölgede yaklaşık 8 bin kişiye istihdam yaratılacağını kaydetti.
Adana Valisi Köşger, Tarım ve Orman Bakanlığınca Adalı Mahallesi'nde 6 bin 447 dekar alanda hayata geçirilecek Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.
Çalışmalarla ilgili bilgi alan Köşger, daha sonra katma değerli tarımsal üretimin artırılması hedefiyle Karataş kırsalında 3 bin 200 dekar alana yapılacak Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.
İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, bölgelerde üretimin yanı sıra işleme tesislerinin de yer alacağını söyledi.
Köşger, alanda iklim koşullarından bağımsız olarak her zaman hasat, yemleme, üretim ve diğer çalışmaların yürütülebileceği kaydetti.
Vali Köşger, "Dünyada bir ilki inşallah gerçekleştireceğiz. Dünyada organize olarak bu kadar büyük alanda su ürünlerinin bir arada üretildiği başka bir alan yok. Hem deniz suyunu o alana getireceğiz hem de tatlı su dibinden akıyor. Her ikisi de standarda uygun arıtılmış şekilde oradaki kapalı ve açık sistemli havuzlara verilecek bir üretim alanı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.
Üreticilerin iklim koşullarına bağlı olarak hasat ve yemlemeyle ilgili sıkıntılar yaşayabildiklerinin altını çizen Köşger, "Burada iklim koşullarından bağımsız olarak her zaman hasat, yemleme, üretim ve diğer çalışmaların yürütülebileceği, sağlıklı ve hijyenik bir alan oluşturuyoruz. Bu alanda hem tatlı su hem de tuzlu su ürünlerinin yanı sıra kabuklu deniz ürünleri de üretilebilecek. Ekonomik olarak hangisi rasyonelse, daha çok gelir getirecekse ve katma değer sağlayacaksa vatandaşlarımız onu üretecek. Esnek bir üretim sistemi var." dedi.
Vali Köşger, ön tahsisleri başlayan projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin kabuklu deniz ürünlerinde yaklaşık 70 bin tonluk ithalatının tamamının buradan karşılanabileceğini dile getirdi.
Yavuz Selim Köşger, Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmaların31 Aralık'ta tamamlanacağını da ekledi.
Köşger, "Burada iklim koşullarından bağımsız olarak yıllık minimum 250 milyon dolarlık katma değerli ürün üretilecek. Gıda arz güvenliği açısından önemli bir yatırım. Burası daha önce atıl bir araziydi. Bataklığı kurutabilmek için kilometrelerce yerin altına kanallar döşendi ve burası kurutuldu. Şu an bataklık olmaktan çıktı. Su basmaları ve sel olaylarına karşı da tedbirler alındı." açıklamasında da bulundu.