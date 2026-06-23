Muğla’da binlerce yıllık miras yeniden hayat buldu. Köyceğiz ilçesinde, bölgeye özgü sığla ağaçlarından elde edilen sığla yağı ve sığla buhuru için üretim sezonu başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bu yıl 50 hektarlık alanda yaklaşık 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretilmesi hedefleniyor.
1 Üretim sahalarında çalışmalar başladı
Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin ile birlikte Köyceğiz'in Kavakarası bölgesindeki üretim sahalarında incelemelerde bulundu. Ziyarette Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Volkan Aydın ve teknik personel de yer aldı.
2 Sığla kazıma işlemleri yapıldı
Heyet, ilk olarak Beyobası Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki sığla yağı üretim sahasında kabuk kızıllatma ve kazıma çalışmalarını inceledi.
3 Sığla kabukları kaynatılıyor ve buhur elde ediliyor
Daha sonra Kavakarası Mahallesi'ndeki üretim tesisine geçen ekip, ağaçlardan elde edilen kabukların kaynatılması, preslenerek sığla yağı çıkarılması ve geriye kalan kabuklardan sığla buhuru elde edilmesi süreçlerini takip etti.
4 Sığla yağı üretiminde yeni sisteme geçildi
Köyceğiz'deki üretim çalışmalarında bu yıl kapalı ısıtma sistemi kullanılmaya başlandı. Daha önce açık alanda yakılan ateşle büyük kazanlarda gerçekleştirilen kaynatma işlemleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) destekleriyle kurulan yeni sistem ve ekipmanlarla gerçekleştiriliyor.
5 Üretim süreci ekim ayına kadar devam edecek
Sığla yağı üretimi yapılacak ağaçlar, ihale usulüyle belirlenen alanlarda orman ekiplerince tespit ediliyor. Nisanda başlayan ve ekim ayına kadar süren süreçte, ağaçlardan elde edilen kabuklar Kavakarası Mahallesi'ndeki tesiste işlenerek sığla yağı ve buhuruna dönüştürülüyor.
6 Bölge halkına istihdam sağlıyor
Yüksek ekonomik değere sahip ürünlerin üretiminde Kavakarası ve çevresindeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar istihdam ediliyor. İç ve dış piyasada alıcı bulan sığla yağı üretiminin, hem orman köylüsüne gelir sağladığı hem de ülke ekonomisine katkı sunduğu belirtildi. Bu yıl 50 hektarlık alanda 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretimi hedefleniyor.