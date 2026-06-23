Yüksek ekonomik değere sahip ürünlerin üretiminde Kavakarası ve çevresindeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar istihdam ediliyor. İç ve dış piyasada alıcı bulan sığla yağı üretiminin, hem orman köylüsüne gelir sağladığı hem de ülke ekonomisine katkı sunduğu belirtildi. Bu yıl 50 hektarlık alanda 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretimi hedefleniyor.