Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitkisel Üretim Planlaması çalışmaları kapsamında Aydın'ın Söke ilçesinde deneme amacıyla ekilen kanolada hasat yapıldı. Verim ve kalite bakımından başarılı sonuçlar elde edilirken, buğdaya alternatif olarak değerlendirilen ürünün bölge tarımında yeni bir gelir kaynağı oluşturması bekleniyor.
1 Söke'de kanola hasadı tamamlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen üretim planlaması çalışmaları kapsamında havza ürün desenine dahil edilmesi hedefiyle Söke'de deneme ekimi yapılan kanolanın hasadı gerçekleştirildi. Hasat programına Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz ile Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal da katıldı.
2 156 dekarlık alanda olumlu sonuçlar alındı
2026 üretim sezonunda Söke'de 156 dekarlık alanda ekimi yapılan kanolada, hasat sonrası elde edilen veriler hem verim hem de kalite açısından olumlu sonuçlar ortaya koydu. Yetkililer, buğdaya alternatif olarak öne çıkan kanolanın ürün çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını ve üreticilere yeni gelir imkanları sunabileceğini belirtti.
3 Amaç sürdürülebilir üretim ve etkin su kullanımı
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Üretim planlaması kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların, iklim koşulları ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak şekillendirildiği ifade edildi.
4 Kanola üretiminin yaygınlaşması hedefleniyor
Hasattan elde edilen sonuçların üreticiler tarafından da olumlu karşılandığı belirtilirken, önümüzdeki dönemde kanola üretiminin bölgede daha geniş alanlara yayılmasının hedeflendiği kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını üretim planlaması çerçevesinde sürdürdüğü vurgulandı.