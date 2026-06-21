Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen üretim planlaması çalışmaları kapsamında havza ürün desenine dahil edilmesi hedefiyle Söke'de deneme ekimi yapılan kanolanın hasadı gerçekleştirildi. Hasat programına Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz ile Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal da katıldı.