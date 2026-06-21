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Buğdaya alternatif ekildi: Kanolada verim çiftçinin yüzünü güldürdü

Aydın'ın Söke ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitkisel Üretim Planlaması kapsamında deneme amaçlı ekilen kanolada hasat gerçekleştirildi. Verim ve kalite açısından olumlu sonuçlar alınırken, kanolanın bölge tarımında alternatif ürün olarak yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Buğdaya alternatif ekildi: Kanolada verim çiftçinin yüzünü güldürdü

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitkisel Üretim Planlaması çalışmaları kapsamında Aydın'ın Söke ilçesinde deneme amacıyla ekilen kanolada hasat yapıldı. Verim ve kalite bakımından başarılı sonuçlar elde edilirken, buğdaya alternatif olarak değerlendirilen ürünün bölge tarımında yeni bir gelir kaynağı oluşturması bekleniyor.

1 Söke'de kanola hasadı tamamlandı

Söke'de kanola hasadı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen üretim planlaması çalışmaları kapsamında havza ürün desenine dahil edilmesi hedefiyle Söke'de deneme ekimi yapılan kanolanın hasadı gerçekleştirildi. Hasat programına Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz ile Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal da katıldı.

2 156 dekarlık alanda olumlu sonuçlar alındı

156 dekarlık alanda olumlu sonuçlar alındı

2026 üretim sezonunda Söke'de 156 dekarlık alanda ekimi yapılan kanolada, hasat sonrası elde edilen veriler hem verim hem de kalite açısından olumlu sonuçlar ortaya koydu. Yetkililer, buğdaya alternatif olarak öne çıkan kanolanın ürün çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını ve üreticilere yeni gelir imkanları sunabileceğini belirtti.

3 Amaç sürdürülebilir üretim ve etkin su kullanımı

Amaç sürdürülebilir üretim ve etkin su kullanımı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Üretim planlaması kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların, iklim koşulları ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak şekillendirildiği ifade edildi.

4 Kanola üretiminin yaygınlaşması hedefleniyor

Kanola üretiminin yaygınlaşması hedefleniyor

Hasattan elde edilen sonuçların üreticiler tarafından da olumlu karşılandığı belirtilirken, önümüzdeki dönemde kanola üretiminin bölgede daha geniş alanlara yayılmasının hedeflendiği kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını üretim planlaması çerçevesinde sürdürdüğü vurgulandı.

 

 
Etiketler
tarım hasat kanola buğday verim
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