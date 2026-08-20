Bir kovanla başladı, 30 yılda geçim kapısına dönüştürdü

Kuş, arıcılığa başladığı ilk yıllardan itibaren üretimi artırmak için çalıştığını söyledi.

Bir kovanla çıktığı yolda 450 kovana ulaştığını belirten Kuş, "Bir senede 6-7 yaptım ve devam ettirdim. Geçim kaynağımız arıcılık oldu. 450 kovana ulaştık.

Bundan sonra da geçimimizi buradan sağlayacağız. Hem zevkli hem hayatımızı sürdürüyoruz." dedi.