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ÇAYKUR duyurdu: 177 bin üreticiye ödeme başladı

ÇAYKUR, 2026 yılı yaş çay budama bedellerini üreticilerin hesaplarına aktardığını açıkladı. Toplam 177 bin 731 üreticiye 2 milyar 595 milyon liralık ödeme yapılırken, üreticiler paralarını yarından itibaren çekebilecek.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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ÇAYKUR duyurdu: 177 bin üreticiye ödeme başladı

Çay üreticilerinin merakla beklediği budama ödemelerinde süreç tamamlandı. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, 2026 yılı yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Toplam 2 milyar 595 milyon liralık ödeme, budama yapan yüz binlerce üreticiye ulaştırıldı.

ÇAYKUR'dan ödeme açıklaması

ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı budama döneminde üreticilerin yoğun katılım gösterdiği belirtildi. Kurum, yaş çay tarımında verimliliğin artırılması amacıyla gerçekleştirilen budama çalışmalarının desteklenmeye devam ettiğini vurguladı.

Üreticilerin yaş çay budama bedeli olarak 2 milyar 595 milyon lira almaya hak kazandığını aktarılan açıklamada, paranın banka hesaplarına yatırıldığı, yarından itibaren çekilebileceği kaydedildi.

177 bin üretici destekten yararlanacak

Açıklamaya göre bu yıl 177 bin 731 üretici, toplam 70 bin 612 dekarlık alanda budama işlemi gerçekleştirdi. Budama çalışmalarını tamamlayan üreticiler destek ödemesinden yararlanabilecek 

Etiketler
ödeme çay budama çay ÇAYKUR tarım çiftçi ödemeleri üretici ödemeleri
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