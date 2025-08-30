ARA
DOLAR
41,14
0,24%
DOLAR
EURO
48,07
0,29%
EURO
GRAM ALTIN
4560,65
1,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
11288,05
-0,71%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çiftçilere 772 milyon 805 bin destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 772 milyon 805 bin lira tutarındaki destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.


Çiftçilere 772 milyon 805 bin destek ödemesi yapılacak

Sürdürülebilir üretim için çiftçileri destekleyerek üretim gücüne güç kattıklarını belirten Yumaklı, "772 milyon 805 bin lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, küçükbaş hayvancılığa (kuzu-oğlak) 604 milyon 928 bin 344 lira, lisanslı depoculuğa 97 milyon 315 bin 480 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 40 milyon 640 bin 873 lira, sertifikalı fidan kullanıma 15 milyon 527 bin 935 lira, sertifikalı tohum üretimine ise 14 milyon 392 bin 368 lira destek verilecek.

Çiftçilere 772 milyon 805 bin destek ödemesi yapılacak-1

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL