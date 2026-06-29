Dalbastı kirazında hasat bereketli başladı

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal da kiraz hasadına katılarak üreticilerle birlikte ürün topladı. Aynı zamanda kendisinin de kiraz üreticisi olduğunu belirten Dal, Saimbeyli kirazının bölge ekonomisi için önemli bir değer olduğunu söyledi. Başkan Dal, "35 dönüm alanda yaklaşık 2 bin kiraz ağacımız var. Geçen yıl bir tanesinin tadına bile bile bakamadık. Bu yıl ise yağışların zamanında olmasıyla rekoltemiz oldukça yüksek. Saimbeyli kirazı ülkemizde tanınan bir lezzet. Topraklarımız demir minerali bakımından zengin ve bu da kirazımıza ayrı bir aroma katıyor" dedi.